È in Italia il villaggio dove le donne vivono eccezionalmente a lungo

Chi non vorrebbe vivere il più a lungo possibile e in buona salute? Nella ricerca delle persone più longeve, gli scienziati hanno individuato un piccolo villaggio di montagna dove le donne vivono eccezionalmente più a lungo della media. Ciò che potrebbe lasciarti senza parole è che questo posto non si trova in un punto sperduto nel mondo, ma proprio in Italia.

Dobbiamo spostarci in Sardegna, dove, circa 20 anni fa, gli scienziati avevano identificato la prima cosiddetta Zona Blu al mondo. In pratica, un’area geografica dove le persone hanno dimostrato una longevità estrema. Dopo circa un ventennio, spostandoci a circa 110 chilometri a ovest da questa zona, nella piccola città di Bolotana, sembra abbiano trovato un altro sito di eccezionale longevità.

È proprio in questa cittadina montana che gli scienziati hanno trovato prove che le donne tendono a vivere una vita estremamente lunga. Questo recente studio è disponibile integralmente su Frontiers in Aging. I risultati sono frutto di metodi specifici come l’utilizzo di registri civili e parrocchiali validi e la ricostruzione di tavole di mortalità parziali specifiche per sesso per il periodo 2021-2025.

“Riteniamo che questa sia la popolazione femminile con la maggiore longevità al mondo, o comunque una delle più longeve“, ha affermato l’epidemiologo e coautore dello studio S. Jay Olshansky dell’Università dell’Illinois a Chicago. “Se riusciamo a identificare le caratteristiche alla base di questa longevità e ad aiutare le persone ad adottarle, il resto del mondo potrà trarre beneficio dalla comprensione dei valori praticati da queste comunità“.

I risultati delle donne eccezionalmente longeve

I risultati dello studio, che hanno evidenziato come le donne di Bolotana siano eccezionalmente longeve, sorprendono. “Nel periodo 2021-2025, l’ età media di 70 anni era di 16,02 anni per gli uomini (95% CI, 14,55-17,79) e di 20,85 anni per le donne (19,42-22,43); la percentuale di donne che raggiungono i 70-100 anni era rispettivamente del 4,92% (1,58-12,76) e del 13,83% (7,33-23,75). Le stime per la fascia d’età 70-100 anni hanno superato i valori contemporanei per la provincia di Nuoro, la Sardegna e l’Italia“, si legge nel rapporto dello studio.

“Bolotana ha mostrato un modello distintivo, prevalentemente femminile, di eccezionale sopravvivenza in età avanzata e potrebbe essere considerata una potenziale zona blu di longevità“, spiegano i ricercatori. “Tuttavia, l’entità di questo vantaggio variava a seconda del periodo. Sono necessari periodi di osservazione più lunghi e una continua validazione demografica prima che Bolotana possa essere considerata a tutti gli effetti una zona blu di longevità“.