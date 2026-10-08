Un vulcano potrebbe riempirsi di magma e questo è un problema

Sono migliaia i turisti che ogni mese viaggiano specificatamente per ammirare uno dei più apprezzati vulcani presenti sul nostro pianeta. Stiamo parlando della Bocca dell’Inferno, un lago di lava che si trova all’interno del vulcano Masaya, che potrebbe riempirsi di magma in futuro. Questo rappresenterebbe un rischio potenziale per chi vive intorno a questo “braciere”.

“Abbiamo analizzato e modellato la deformazione del terreno presso il vulcano Masaya, in Nicaragua, utilizzando serie temporali di dati radar ad apertura sintetica interferometrica (InSAR) del satellite Sentinel-1, relative al periodo gennaio 2018-febbraio 2024“, hanno spiegato gli scienziati. “Le serie temporali mostrano che il serbatoio centrale del Masaya (MCR) ha subito uno spostamento di circa 3 cm lungo la linea di vista (LOS) a nord del cratere Santiago dal 2018 a metà del 2022 (Periodo 1), seguito da un movimento verso il satellite da metà del 2022 al 2024 (Periodo 2), interpretato come un rigonfiamento dell’MCR dovuto a un nuovo apporto di magma dalle profondità“.

Il vulcano Masaya è uno dei vulcani più attivi in Nicaragua e l’idea che si stia riempiendo di magma preoccupa un po’ gli esperti. Infatti, si trova a circa 20 km a sud-est della capitale, circondato da zone abitate. “Sebbene in passato abbia prodotto grandi eruzioni esplosive, la sua attività recente è stata caratterizzata principalmente da un rilascio costante di gas e dalla presenza di un lago di lava“, si legge nel rapporto.

Il vulcano Masaya potrebbe riempirsi di magma

La geoscienziata Lizzie Johnson, autrice principale della ricerca, ha affermato: “Sebbene l’ultima grande colata lavica del vulcano Masaya risalga al 1772, il suo continuo degassamento produce spesso concentrazioni pericolosamente elevate di anidride solforosa, un gas vulcanico” e quindi “magma“. Inoltre, queste continue emissioni di gas producono piogge acide che sono dannose per la salute umana.

Avere una conoscenza approfondita dell’attività vulcanica del Masaya e dei rischi ad essa correlati è fondamentale.

“Quando il terreno si abbassa, significa probabilmente che il magma sta defluendo dal vulcano, ma una volta che il terreno ricomincia a sollevarsi, ciò può significare che potenzialmente nuovo magma sta affluendo“, ha precisato la Johnson. “Allo stesso tempo, l’area direttamente circostante il cratere attivo di Santiago si è sgonfiata durante l’intero periodo di studio, indipendentemente dalla transizione alla fase di gonfiamento del bacino principale“.