Un'esplosione nucleare potrebbe mettere fuori uso il 99% dei satelliti

Un recente studio pubblicato da poco su arXiv dimostra che una singola esplosione nucleare potrebbe mettere fuori uso il 99% dei satelliti in pochissimi giorni. Le stime riportano oltre 13 mila satelliti che operano in orbita terrestre bassa. Questi costituiscono la cosiddetta spina dorsale delle previsioni meteorologiche quotidiane, delle comunicazioni telefoniche e dati, dei servizi internet satellitare e tanto altro ancora.

“Cresce la preoccupazione che armi nucleari possano essere utilizzate nello spazio per colpirli“, spiegano i ricercatori. “Oltre all’esplosione iniziale di raggi X, gli elettroni rilasciati dai prodotti di fissione radioattivi possono rimanere intrappolati nel campo magnetico terrestre, esponendo ripetutamente i satelliti come una fascia di radiazioni artificiale“. Insomma, una catastrofe annunciata.

In questo studio gli scienziati collegano l’irradiazione immediata, l’intrappolamento degli elettroni e l’evoluzione della fascia di radiazioni ai guasti dei satelliti, alle collisioni e alla resistenza aerodinamica. In questo modo dimostrerebbero che una singola esplosione nucleare potrebbe mettere fuori uso quasi tutti i satelliti presenti in orbita terrestre bassa in poco tempo.

Le conseguenze di un’esplosione nucleare per i satelliti

Durante il loro studio, i ricercatori hanno simulato un’esplosione nucleare da 1 magatone a 500 chilometri sopra l’Atlantico Meridionale, nei pressi di una vasta regione anomala in cui il campo magnetico terrestre è debole, per vederne gli effetti sui satelliti. Nel loro articolo hanno spiegato che “gli elettroni derivanti dal decadimento dei prodotti di fissione radioattivi sono rimasti intrappolati nel campo magnetico terrestre, creando una fascia di radiazioni artificiale che ha danneggiato i satelliti“.

“A differenza di un’esplosione istantanea, una fascia di asteroidi intrappolata espone ripetutamente i veicoli spaziali al loro passaggio. Un evento paragonabile oggi si verificherebbe in un ambiente orbitale molto più densamente popolato“, hanno poi continuato. “Il ripristino dei servizi orbitali richiederebbe ben più della semplice sostituzione dei satelliti perduti: i nuovi satelliti dovrebbero essere in grado di resistere alle radiazioni e ai detriti rimanenti“.