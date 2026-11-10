 Marte potrebbe essere un pianeta vulcanicamente attivo
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Marte potrebbe essere un pianeta vulcanicamente attivo

Alcuni ricercatori, dopo aver scoperto in gas maleodorante, sostiene che Marte potrebbe essere un pianeta vulcanicamente ancora attivo.
Marte potrebbe essere un pianeta vulcanicamente attivo
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Alcuni ricercatori, dopo aver scoperto in gas maleodorante, sostiene che Marte potrebbe essere un pianeta vulcanicamente ancora attivo.
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Gli astronomi che utilizzano l’ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) hanno recentemente scoperto e segnalato la presenza di un gas maleodorante e nocivo nell’aria intorno ad Alba Mons, il vulcano più grande per superficie sul Pianeta Rosso. Nello studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, i ricercatori sostengono che Marte potrebbe essere un pianeta vulcanicamente ancora attivo.

A differenza da quanto sostenuto finora, ovvero che non siano presenti attività vulcaniche in corso, “recenti scoperte di terremoti marziani hanno rivelato indizi di vulcanismo risalente a meno di decine di milioni di anni fa“. Inoltre, “l’anidride solforosa, finora non rilevata, potrebbe testimoniare un’attività eruttiva in corso, la presenza di camere magmatiche attive potrebbe essere meglio identificata dalla fuoriuscita di gas alogeni, come il cloruro di idrogeno (HCl)“.

Le osservazioni effettuate con l’Atmospheric Chemistry Suite hanno portato a rilevamenti diffusi di HCl a livelli di parti per miliardo nell’atmosfera di Marte durante il periodo caldo del perielio, attribuiti a fonti aerosol-atmosferiche“, hanno spiegato gli astronomi nel loro studio. “I ​​nostri risultati sono meglio spiegati da processi ignei in corso all’interno di Marte“.

Cosa è stato scoperto su Marte e cosa potrebbe esserci veramente

Daniel Mège, professore presso il Centro di ricerca spaziale dell’Accademia polacca delle scienze e coautore principale dell’articolo, ha dichiarato: “I nostri risultati suggeriscono che Marte ha conservato abbastanza calore interno da sostenere l’attività vulcanica fino a tempi recenti, e forse lo fa ancora“.

Il Trace Gas Orbiter è riuscito a trovare la prova schiacciante. È stato come cercare un ago in un pagliaio. È davvero incredibile che sia riuscito a individuare una manciata di molecole provenienti da una fonte forse intermittente, mentre si muoveva continuamente lungo la sua orbita per monitorare l’intera atmosfera marziana.

Osservando la distribuzione spaziale delle fuoriuscite, mi è apparso subito evidente che dietro c’era qualcosa di vulcanico, ma bisognava dimostrarlo“, ha approfondito Mège. “Cercare la vita marziana nelle fessure umide della regione di Alba Mons avrebbe molto senso. Se i sistemi idrotermali sono attivi, potrebbero contenere gli ingredienti e l’energia necessari allo sviluppo dei microrganismi e proteggerli dall’ambiente ostile e mutevole in superficie“.

Fonte: Science Advances

Pubblicato il 10 nov 2026

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Osvaldo Lasperini
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10 nov 2026
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