La Terra doveva congelarsi, ma il riscaldamento globale ha fermato tutto

Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Science sembrerebbe confermare che le conseguenze del riscaldamento globale avrebbero impedito la prossima era glaciale. In altre parole, il cambiamento climatico avrebbe fermato il prossimo congelamento della Terra. Una notizia che sta sorprendendo tutti, esperti e non.

“Il riscaldamento antropogenico ha impedito il prossimo ciclo glaciale? Young et al hanno dimostrato che potrebbe essere proprio così“, si legge nel rapporto dello studio recentemente pubblicato. “Hanno esaminato l’evoluzione della calotta glaciale di Barnes sull’isola di Baffin, in Canada, l’ultimo lembo rimasto della calotta glaciale Laurentide (LIS), che un tempo ricopriva gran parte del Nord America ed era la più grande delle calotte glaciali del Pleistocene. Dopo essersi ridotta per gran parte dell’Olocene iniziale e medio, la LIS ha iniziato a crescere di nuovo circa 2000 anni fa, per poi ricominciare a ridursi intorno al 1960“.

Durante i periodi interglaciali, la calotta glaciale Laurentide (LIS), la più grande tra le calotte glaciali del Pleistocene, si ritira verso l’Artico canadese, dove raggiunge una configurazione minima. La successiva espansione della LIS, dopo questo minimo, segna l’inizio della glaciazione successiva. In questo studio, dimostriamo che l’ultimo residuo della LIS più recente, la calotta glaciale di Barnes (Isola di Baffin, Canada), ha raggiunto le sue dimensioni interglaciali minime circa 3.600 anni fa, prima di espandersi nuovamente circa 2.000 anni fa, segnando l’inizio della glaciazione successiva. La nuova LIS ha raggiunto le dimensioni massime intorno al 1960 d.C., dopodiché il riscaldamento estivo di origine antropica ha determinato un bilancio di massa negativo, la recessione del margine glaciale e la fine della glaciazione successiva. La fine della glaciazione successiva, nonostante il continuo calo dell’insolazione estiva, illustra l’influenza della forzante anomala dei gas serra sul clima.

Il riscaldamento globale avrebbe quindi rimandato la prossima era glaciale secondo questa ricerca.

La prossima era glaciale si sarebbe fermata a causa del riscaldamento globale

Secondo quanto dichiarato da Nicolás Young, geochimico della Columbia University e primo autore dello studio, la prossima era glaciale si sarebbe fermata proprio a causa delle conseguenze del riscaldamento globale. “È un esempio molto eloquente di come abbiamo sconvolto il sistema“, ha affermato il geochimico.

“Grazie a dati indiretti, abbiamo una discreta comprensione di come questa enorme calotta glaciale sia cresciuta e scomparsa nel corso di migliaia di anni, ma riuscire a cogliere l’inizio di questo processo con osservazioni dirette è una novità“, ha dichiarato Joerg Schaefer, geochimico e climatologo del Lamont. “Il nostro approccio ci ha permesso di osservare le prime fasi della crescita della calotta glaciale, preservate nel paesaggio. Ci ha offerto una rara opportunità di comprendere come inizia la riglaciazione e come si riforma la calotta glaciale Laurentide“.