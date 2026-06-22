Dentro un meteorite marziano gli scienziati hanno trovato una sorpresa

Alcuni scienziati hanno avuto l’opportunità incredibile di aprire un meteorite marziano e trovarci dentro una sorpresa che ha lasciato tutti a bocca aperta. Questa scoperta, secondo quanto dichiarato dai “presenti”, ha portato alla luce un tesoro inaspettato. Si tratta di un meteorite proveniente da Marte e arrivato sulla Terra. Ovviamente, questa notizia sta facendo il giro di tutto il mondo.

Infatti, all’interno di questo frammento di roccia marziana, i ricercatori hanno trovato alcuni granelli di granato. Si tratta di un minerale prima d’ora mai rinvenuto in un campione proveniente da Marte. Questa scoperta ha suscitato diversi interrogativi perché le condizioni ideali per la formazione del granato su Marte non sono mai state individuate. Si parla di calore intenso, alterazioni chimiche e pressione elevata, proprio come sulla Terra.

La geologa planetaria Tanya Kizovski della Brock University in Canada, ha dichiarato: “Questa scoperta amplierà la nostra conoscenza dei processi geologici possibili su questo pianeta. Questo nuovo tipo di roccia contenente granato potrebbe fornirci indizi su come Marte si è trasformato nel corso della sua storia e nuove informazioni sugli antichi ambienti che potrebbero aver formato il granato e i minerali correlati“.

James Darling, professore di scienze della Terra e planetarie della Brock University in Canada, ha affermato: “I risultati aggiungono una nuova e sorprendente dimensione alla nostra comprensione della geologia di Marte e aprono una nuova ed entusiasmante finestra sull’evoluzione del nostro pianeta vicino“. Insomma, da un piccolo meteorite marziano si potrebbero incontrare informazioni sorprendenti.

Ipotesi sulla formazione di granato nel meteorite marziano

Al momento sono solo ipotesi le affermazioni sollevate dopo aver scoperto granelli di granato all’interno di un meteorite marziano giunto sulla Terra direttamente da Marte. “Su Marte, il calore e la pressione necessari per produrre granato attraverso il metamorfismo potrebbero derivare dall’impatto di un meteorite sulla superficie marziana, dalla risalita del magma nella crosta marziana o da entrambi i fattori“, si è affrettata a precisare Kizovski.

“Misurare gli isotopi di ossigeno nella roccia contenente granato aiuterebbe a confermare se è di origine marziana o se proviene da un impatto meteoritico esotico“, ha precisato la geologa. “Gli isotopi sono un insieme di atomi con un numero uguale di protoni ed elettroni, ma un numero diverso di neutroni“.