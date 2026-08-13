 Questo allenamento è il miglior alleato per il sonno
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Questo allenamento è il miglior alleato per il sonno

Una recente ricerca condotta da alcuni scienziati ha rivelato che questo specifico allenamento è il miglior alleato per un sonno di qualità.
Questo allenamento è il miglior alleato per il sonno
Scienza e Ricerca
Una recente ricerca condotta da alcuni scienziati ha rivelato che questo specifico allenamento è il miglior alleato per un sonno di qualità.
Gemini
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Abbiamo imparato fin da piccoli che l’esercizio fisico è uno dei fattori importanti per dormire bene la notte, ma fino ad oggi non era chiaro quali tipi di esercizio avessero gli effetti migliori. Infatti, alcuni scienziati dell’Università dello Sport di Harbin, in Cina, hanno scoperto l’allenamento che sembra essere il miglior alleato per un sonno di qualità.

Nello specifico, questi ricercatori, dopo aver analizzato i dati di 30 studi clinici randomizzati e controllati, hanno scoperto che la pratica regolare dello yoga è associata al miglioramento del riposo notturno rispetto alla camminata, all’esercizio combinato, all’esercizio aerobico o agli esercizi tradizionali cinesi, come ad esempio il qi cong e il tai chi.

Lo studio cercava di individuare quale fosse l’allenamento più efficace per i pazienti con disturbi del sonno. “Questa ricerca ha incluso un’analisi completa di 30 studi che hanno valutato sistematicamente l’impatto di vari regimi di esercizio fisico sul miglioramento della qualità del sonno di individui che soffrono di disturbi del sonno, utilizzando tecniche di meta-analisi di rete“, hanno spiegato i ricercatori.

La classifica del miglior allenamento per un buon sonno

Qual è l’allenamento che permette di migliorare la qualità del sonno, anche e soprattutto in pazienti con disturbi del riposo? I risultati sono sorprendenti. “I risultati suggeriscono che un programma di esercizi yoga, da svolgere due volte a settimana per 8-10 settimane, della durata massima di 30 minuti a sessione e ad alta intensità, rappresenta l’approccio più efficace per migliorare la qualità del sonno nelle persone con disturbi del sonno“, hanno dichiarato gli scienziati.

Se lo yoga è in cima alla classifica del miglior allenamento per un buon sonno, al secondo posto troviamo la camminata seguita, al terzo posto, dall’allenamento di resistenza, che include Pilates e sollevamento pesi. Ad ogni modo i ricercatori hanno specificato che occorre “usare cautela nell’interpretazione dei risultati degli studi sui disturbi del sonno, dato il numero limitato di studi inclusi e le caratteristiche peculiari della popolazione affetta da tali disturbi“.

Fonte: Science Alert

Pubblicato il 13 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Il muschio sembra possa creare un suo cervello

Il muschio sembra possa creare un suo cervello
Scoperta una colla che fissa in 10 secondi, dura anni ed è più forte in acqua

Scoperta una colla che fissa in 10 secondi, dura anni ed è più forte in acqua
Studi all'università? Un'ora di sonno in più a notte migliora i tuoi voti

Studi all'università? Un'ora di sonno in più a notte migliora i tuoi voti
Biodiversità a rischio: la scomparsa delle verdure stravolge l'alimentazione

Biodiversità a rischio: la scomparsa delle verdure stravolge l'alimentazione
Il muschio sembra possa creare un suo cervello

Il muschio sembra possa creare un suo cervello
Scoperta una colla che fissa in 10 secondi, dura anni ed è più forte in acqua

Scoperta una colla che fissa in 10 secondi, dura anni ed è più forte in acqua
Studi all'università? Un'ora di sonno in più a notte migliora i tuoi voti

Studi all'università? Un'ora di sonno in più a notte migliora i tuoi voti
Biodiversità a rischio: la scomparsa delle verdure stravolge l'alimentazione

Biodiversità a rischio: la scomparsa delle verdure stravolge l'alimentazione
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
13 ago 2026
Link copiato negli appunti