Questo allenamento è il miglior alleato per il sonno

Abbiamo imparato fin da piccoli che l’esercizio fisico è uno dei fattori importanti per dormire bene la notte, ma fino ad oggi non era chiaro quali tipi di esercizio avessero gli effetti migliori. Infatti, alcuni scienziati dell’Università dello Sport di Harbin, in Cina, hanno scoperto l’allenamento che sembra essere il miglior alleato per un sonno di qualità.

Nello specifico, questi ricercatori, dopo aver analizzato i dati di 30 studi clinici randomizzati e controllati, hanno scoperto che la pratica regolare dello yoga è associata al miglioramento del riposo notturno rispetto alla camminata, all’esercizio combinato, all’esercizio aerobico o agli esercizi tradizionali cinesi, come ad esempio il qi cong e il tai chi.

Lo studio cercava di individuare quale fosse l’allenamento più efficace per i pazienti con disturbi del sonno. “Questa ricerca ha incluso un’analisi completa di 30 studi che hanno valutato sistematicamente l’impatto di vari regimi di esercizio fisico sul miglioramento della qualità del sonno di individui che soffrono di disturbi del sonno, utilizzando tecniche di meta-analisi di rete“, hanno spiegato i ricercatori.

La classifica del miglior allenamento per un buon sonno

Qual è l’allenamento che permette di migliorare la qualità del sonno, anche e soprattutto in pazienti con disturbi del riposo? I risultati sono sorprendenti. “I risultati suggeriscono che un programma di esercizi yoga, da svolgere due volte a settimana per 8-10 settimane, della durata massima di 30 minuti a sessione e ad alta intensità, rappresenta l’approccio più efficace per migliorare la qualità del sonno nelle persone con disturbi del sonno“, hanno dichiarato gli scienziati.

Se lo yoga è in cima alla classifica del miglior allenamento per un buon sonno, al secondo posto troviamo la camminata seguita, al terzo posto, dall’allenamento di resistenza, che include Pilates e sollevamento pesi. Ad ogni modo i ricercatori hanno specificato che occorre “usare cautela nell’interpretazione dei risultati degli studi sui disturbi del sonno, dato il numero limitato di studi inclusi e le caratteristiche peculiari della popolazione affetta da tali disturbi“.