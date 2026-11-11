Perché sembra che nessuno abbia mai vissuto nel deserto più grande al mondo

Un team di ricercatori, dopo aver percorso a piedi circa 1.500 chilometri del deserto più grande al mondo, il Rub’ al-Khali, in un recente studio pubblicato su Nature, ha provato a spiegare perché non si trovano tracce di antichi essere umani tra la sua sabbia. Rudolf Dellmour dell’Università di Vienna, in Austria, ha dichiarato: “Abbiamo percorso le rive di un lago antico dopo l’altro, senza però trovare nulla di opera dell’uomo“.

Depositi di paleolaghi sono stati registrati in 55 delle 125 località indagate, eppure non sono stati trovati manufatti litici né materie prime lavorabili lungo il transetto, con una visibilità della superficie del terreno superiore al 95%, nonostante l’abbondanza di acqua dolce e l’occupazione contemporanea ai margini del deserto.

Nello studio, i ricercatori hanno spiegato: “La modellazione spaziale della penisola supporta l’ipotesi che gli insediamenti abbiano seguito la compresenza di acqua e materie prime litiche, piuttosto che la sola presenza di acqua. In tutta la penisola, il 57% del terreno accessibile all’acqua si trova su formazioni prive di pietra lavorabile e l’aggiunta della disponibilità di materie prime aumenta la capacità di discriminazione dei siti conosciuti“.

Modelli convergenti provenienti da Africa, Nord America e Asia indicano che tale limitazione non è peculiare dell’Arabia. I modelli di dispersione che omettono la geologia delle materie prime potrebbero sovrastimare sistematicamente l’area abitabile delle popolazioni dipendenti dagli strumenti in pietra.

La presenza di sola acqua non ha permesso la vita umana nel deserto più grande al mondo

Secondo i ricercatori, il motivo per cui nessuno sembra aver mai vissuto nel deserto più grande al mondo, nonostante la presenza di 55 laghi d’acqua dolce, è la mancanza di materie prime tra cui rocce e minerali. Queste ultime erano fondamentali fin dalla preistoria dell’uomo per produrre strumenti, armi e manufatti.

Emanuele Cancellieri dell’Università dell’Algarve in Portogallo, archeologo che non ha partecipato allo studio, ha commentato: “Che gli esseri umani abbiano bisogno di qualcosa di più della semplice acqua non è certo una novità in campo archeologico. L’importanza di questa ricerca risiede piuttosto nel sottoporre tale idea a uno studio ambizioso“.