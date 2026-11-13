Ghiacciai al collasso e onde anomale: dove e perché siamo a rischio tsunami

Gli scienziati ci stanno mettendo in guardia contro la crescente minaccia provocata dai ghiacciai al collasso e dalle onde anomale. In pratica, siamo a rischio tsunami sempre di più. La domanda è dove e perché. Lo hanno spiegato la geologa Marie Keiding e i suoi colleghi del Servizio geologico di Danimarca e Groenlandia e dell’Istituto geotecnico norvegese in un nuovo articolo pubblicato su Communications Earth & Environment.

“Le frane che raggiungono fiordi o laghi possono generare tsunami in grado di minacciare comunità ben oltre l’area di origine“, hanno avvisato. “In questo studio documentiamo la deformazione attiva di due pendii instabili recentemente identificati all’interno del sistema di fiordi di Uummannaq, nella Groenlandia centro-occidentale: un grande pendio nel fiordo di Karrat (~ 400 milioni di m³) e un pendio più piccolo, ma più imminente, nel fiordo di Kangerluarsuk (~ 30 milioni di m³)“.

Le simulazioni numeriche di tsunami indicano che un potenziale crollo del pendio instabile di Karrat produrrebbe uno tsunami in grado di colpire l’intero sistema di fiordi. Le dimensioni, la posizione e la natura evolutiva di questi pendii evidenziano la vulnerabilità delle remote regioni artiche agli tsunami indotti da frane.

In pericolo non c’è solo il ghiaccio antartico. La causa, secondo quanto si legge, potrebbe derivare dal degrado del permafrost. Proprio per questo i pendii citati rappresenterebbero “un pericolo emergente destinato ad aggravarsi con il continuo riscaldamento dell’Artico“. I risultati di questa ricerca rimarcano l’importanza di monitorare tutto questo e di stabilire misure di mitigazione del rischio da parte delle autorità locali in questi ambienti ad alta latitudine in rapida evoluzione.

Le tempistiche di un futuro rischio tsunami

Il team di ricercatori ha anche stabilito una possibile tempistica che avvicinerebbe queste zone a un futuro rischio tsunami. “È probabile che crolli, in tutto o in parte, entro i prossimi anni o decenni a causa di una frana traslazionale, sebbene la tempistica di questo evento rimanga molto incerta“, si legge nell’articolo di studio.

Questi pendii e gli tsunami che potrebbero provocare illustrano un pericolo emergente nelle aree artiche e di alta montagna, dove il progressivo degrado del permafrost associato al riscaldamento globale aumenterà la frequenza e l’intensità di tali eventi.

Nondimeno hanno precisato che “sebbene la profonda deformazione del pendio instabile di Karrat sembri essere di lunga durata e relativamente lenta, non si può escludere un crollo dell’intero pendio instabile”. Le conseguenze sarebbero devastanti. “Un simile guasto potrebbe generare uno tsunami con un’altezza di oltre 10 metri a più di 100 chilometri di distanza, a dimostrazione della vasta portata di un evento del genere“, hanno affermato.