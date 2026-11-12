Fa davvero bene urinare da seduti? Lo studio che divide gli uomini

Probabilmente se sei un uomo ti sarai chiesto anche tu se è meglio urinare da seduti o in piedi. Ricerche precedenti suggerivano che gli uomini con prostata ingrossata o con altri problemi urinari traessero beneficio dalla postura seduta durante la minzione. Recenti studi però sembrano suggerire il contrario, dividendo così gli uomini e le loro precedenti certezze. Questo è quanto scoperto da un team di scienziati appartenenti al Gruppo di Ricerca Urologica Colombiano.

La postura adottata durante la minzione può influenzare i parametri uroflussometrici, quali la velocità di flusso urinario massimo, il volume vuotato e il tempo al raggiungimento del flusso massimo. La letteratura scientifica disponibile ha evidenziato risultati discordanti e permangono incertezze circa la rilevanza clinica di tali differenze negli uomini sani.

L’obiettivo dello studio, pubblicato sulla rivista Neurourology and Urodynamics, era quello di “confrontare i parametri uroflussometrici durante la minzione in posizione eretta e seduta in volontari sani di sesso maschile mediante un disegno crossover randomizzato, integrando un’analisi formale di equivalenza (Two One-Sided Tests, TOST) per l’esito primario della velocità di flusso urinario massimo“.

Urinare da seduti o in piedi? I risultati dello studio

Dallo studio è emerso che “le caratteristiche basali sono risultate comparabili tra le due sequenze. Non sono emerse differenze statisticamente significative tra le due posture né per la la velocità di flusso urinario massimo né per il volume totale“. Quindi non per tutti gli uomini risulta vantaggioso urinare da seduti o in piedi.

A condizione che non ci siano problemi urinari, gli uomini sono liberi di scegliere la posizione che preferiscono. Se scegliete di stare in piedi, assicuratevi solo di mirare bene.

“Negli uomini sani, la postura durante la minzione non ha modificato in modo significativo la velocità massima del flusso urinario o il volume di urina emessa“, ha concluso il team di ricerca. L’unica differenza emersa dallo studio.è che negli uomini sani serviva un po’ più di tempo per raggiungere il flusso urinario più veloce in posizione eretta.

L’urologa Rena Malik ha spiegato che urinare da seduti può essere più comodo per motivi igienici, ma ha ammesso che si tratta solo di teorie. Nondimeno, passati i 50 anni molti uomini sviluppano un ingrossamento della prostata che potrebbe restringere l’uretra e rendere più difficile urinare causando sforzo durante la minzione o un flusso urinario più debole, rendendo così più difficile “stare in piedi e mirare”.

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