Qualche tempo fa abbiamo parlato delle microplastiche contenute nell’acqua potabile e un modo per rimuoverle. Questa volta alcuni scienziati sudcoreani si sono concentrati sull’intestino e sembra abbiano scoperto un batterio che potrebbe contribuire all’eliminazione delle microplastiche al suo interno. Lo hanno individuato nel kimchi, un piatto tradizionale coreano fatto di verdure fermentate con spezie.

Il batterio si chiama Leuconostoc mesenteroides CBA3656 e fermenta gli zuccheri trasformandoli in acido lattico. Secondo i risultati pubblicati sulla rivista Bioresource Technology, con questo miscelato con acqua, contenente piccolissime particelle di polistirene, contenente il batterio lattico è stato possibile intrappolare l’87% di tutte le nanoplastiche. All’interno di un fluido realizzato per assomigliare l’intestino umano, il batterio ha legato il 57% delle nanoplastiche presenti.

“Le nanoplastiche (NP) sono sempre più diffuse negli ecosistemi e nelle catene alimentari umane e rappresentano potenziali rischi per la salute, rendendo necessarie strategie di rimozione efficaci applicabili sia all’ambiente che all’intestino“, hanno spiegato i ricercatori. “Tuttavia, i batteri in grado di funzionare in entrambi i contesti rimangono poco studiati“.

I risultati del batterio che contribuirebbe a eliminare le microplastiche nell’intestino

“Il batterio Leuconostoc mesenteroides CBA3656, isolato dagli alimenti, ha mostrato un’elevata efficienza di biosorbimento delle nanoplastiche in un ampio intervallo di concentrazioni, valori di pH e temperature, insieme a un rapido assorbimento a brevi tempi di contatto“, hanno spiegato i ricercatori sottolineando l’importanza che questo batterio potrebbe avere nell’eliminare le microplastiche all’interno del nostro intestino.

Se Hee Lee, uno dei microbiologi che ha condotto lo studio, ha dichiarato: “L’inquinamento da plastica è sempre più riconosciuto non solo come un problema ambientale, ma anche come una preoccupazione per la salute pubblica. I nostri risultati suggeriscono che i microrganismi derivati ​​da alimenti fermentati tradizionali potrebbero rappresentare un nuovo approccio biologico per affrontare questa sfida emergente“.

“Continueremo ad ampliare il valore scientifico delle risorse microbiche del kimchi per contribuire a soluzioni per la salute pubblica e l’ambiente“, ha poi concluso il microbiologo.