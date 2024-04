Super velocità fibra con Vodafone: 2.5 Gigabit/s a soli 24,90€/mese

Non ne puoi più di pagare cifre esorbitanti per una connessione internet lenta e inaffidabile? Ti capiamo, perché ci siamo passati in questa sensazione. Quindi, è arrivato il momento di cambiare. Vodafone ti offre la soluzione perfetta: super velocità fibra a un prezzo straordinario.

Infatti, la nuova offerta di Vodafone parla chiaro: navigazione online alla velocità della luce, ossia fino a 2.5 Gigabit/s, al costo di soli 24,90 euro al mese. Sei di fronte a una di quelle occasioni che capitano raramente. Stiamo parlando di una connessione senza limiti, perfetta se ami giocare online, guardare film in streaming o scaricare file pesanti.

Vodafone: soli 24,90 euro al mese per la super velocità fibra

Attivando l’offerta online, Vodafone ti spedisce senza costi il modem Wi-Fi 6 di ultima generazione, dotato di tecnologia Wi-Fi Optimizer che arriva fino a ogni angolo della tua casa. Inoltre, riceverai una SIM con 15 Giga al giorno da utilizzare mentre attendi l’attivazione della linea fissa e, una volta attivata, avrai a disposizione 1 Giga al mese per ricevere assistenza continua dagli operatori Vodafone in caso di necessità.

Usi il telefono fisso per chiamare? Nessun problema! Con Vodafone Fibra avrai chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali, incluse nel prezzo mensile.

Per attivare l’offerta, devi entrare nel sito web di Vodafone e verificare la copertura nella tua zona. Se l’offerta è disponibile al tuo indirizzo, potrai scegliere la tariffa più adatta alle tue esigenze e attivarla online in pochi clic.

In questo modo, potrai beneficiare del costo di attivazione iniziale scontato a soli 19,95 euro anziché 39,90 euro. Se preferisci, potrai anche scegliere di rateizzarlo, pagando solamente 5 euro al mese per 24 mesi, incluso nel prezzo dell’offerta.

Approfitta subito dell’offerta di Vodafone e naviga online alla super velocità fibra a un prezzo imbattibile: soltanto 24,90 euro al mese. Il massimo della connessione internet, direttamente a casa tua!