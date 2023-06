Supera il tuo IELTS Test con British Council: 20% di sconto per te

Se hai sempre desiderato studiare, lavorare o immigrare in un Paese di lingua inglese, allora sicuramente conosci l’importanza del test IELTS. Ecco un’opportunità imperdibile per raggiungere il punteggio desiderato e aprirti le porte verso un futuro di successo: British Council, il co-creatore del test, sta offrendo un incredibile sconto fino al 20% su tutti i suoi corsi di preparazione allo IELTS.

Accedi alle migliori risorse British Council

Prepararsi per il test IELTS può essere un compito impegnativo, ma grazie a British Council puoi contare sull’esperienza decennale di esperti e insegnanti qualificati che ti guideranno verso il successo. Che tu stia mirando alla formazione accademica o a quella generale IELTS, British Council offre corsi specificamente progettati per migliorare le tue abilità in tutte le sezioni di valutazione, compreso l’ascolto, la lettura, la scrittura e la conversazione.

L’offerta esclusiva di British Council ti dà accesso a una vasta gamma di risorse di alta qualità per il tuo percorso di preparazione. Impara la grammatica e il vocabolario essenziali, sviluppa una consapevolezza approfondita del test e dei diversi tipi di domande che affronterai, e scopri strategie efficaci, suggerimenti e tecniche per massimizzare le tue prestazioni. Con British Council, avrai tutte le risorse necessarie per avvicinarti al tuo punteggio target.

British Council offre una flessibilità senza pari nella scelta del tuo corso IELTS. Decidi il tuo programma, l’insegnante, il tipo di lezioni e il focus sulla lingua che meglio si adatta alle tue esigenze. Avrai a tua disposizione uno IELTS Coach, un esperto che ti supporterà nelle tue lezioni online private o di gruppo, e accesso illimitato a webinar su grammatica e vocabolario.

Tre i piani di preparazione IELTS a prezzi scontati: “Express”, perfetto per coloro che desiderano una consulenza rapida e strategie mirate, offre 10 crediti classe a soli 146 euro. Se cerchi un apprendimento più approfondito e la possibilità di praticare ampiamente prima del test, il piano “Lite” ti offre 20 crediti classe a un prezzo scontato del 20%, pari a soli 232 euro. Infine, per una preparazione totale e personalizzata, il piano “Intensive” con 50 crediti classe è disponibile al prezzo speciale di 454 euro.

