Superintelligenza personale per tutti, secondo Zuck

A distanza di poche ore dalla pubblicazione dei risultati finanziari del secondo trimestre 2025, Mark Zuckerberg ha pubblicato un post sul sito ufficiale per parlare dell’imminente arrivo della superintelligenza. Secondo il CEO di Meta sarà accessibile a tutti, eventualmente tramite smart glass. Intanto prosegue la campagna di reclutamento per i Superintelligence Labs che potrebbero essere gestiti come una startup.

La superintelligenza personale di Zuck

Zuckerberg scrive che lo sviluppo della superintelligenza è imminente e che consentirà la creazione e la scoperta di cose nuove, oggi inimmaginabili. Secondo il CEO di Meta, la superintelligenza aiuterà l’umanità ad accelerare il progresso e darà inizio ad una nuova era di “empowerment” personale.

Ognuno di noi avrà una superintelligenza personale che ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi, a creare ciò che desideriamo vedere nel mondo, a vivere qualsiasi avventura, a essere un amico migliore per le persone a cui teniamo e a crescere fino a diventare la persona che desideriamo essere.

La visione futura di Zuckerberg è una superintelligenza personale che conosce profondamente l’utente, comprende i suoi obiettivi e permette di raggiungerli. A differenza dei concorrenti che puntano ad un’intelligenza artificiale in grado di automatizzare tutto il lavoro, Meta vuole ottenere “un’intersezione tra tecnologia e stile di vita“.

Il CEO ipotizza l’uso della superintelligenza attraverso occhiali smart che vedono e sentono ciò che vedono e sentono gli utenti. Potranno quindi interagire con le persone durante il giorno, diventando i principali dispositivi informatici. Zuckerberg evidenzia però i rischi in tema di sicurezza. Dovranno essere mitigati prima del lancio dei nuovi modelli, considerando che quelli di Meta sono open source.

L’azienda di Menlo Park cercherà di sviluppare una superintelligenza con i nuovi Superintelligence Labs. Dopo aver acquisito il 49% di Scale AI e messo l’ex CEO Alexandr Wang a capo del team, Zuckerberg ha avviato un’imponente “campagna acquisti” di esperti, offrendo cifre milionarie. Recentemente ha assunto un altro ricercatore di Apple (Bowen Zhang).

Ha cercato anche di assumere alcuni dipendenti di Thinking Machines Lab (startup fondata da Mira Murati, ex Chief Technology Officer di OpenAI), ma senza successo. Uno di essi avrebbe ricevuto un’offerta di un miliardo di dollari. A metà luglio, Zuckerberg ha annunciato la costruzione di due enormi data center.