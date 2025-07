Meta: nuovi data center e addio ai modelli AI open

Dopo aver creato i Meta Superintelligence Labs assumendo ricercatori di OpenAI, Safe Superintelligence, Apple e altre aziende, Mark Zuckerberg ha annunciato che verranno costruiti enormi data center per sviluppare modelli AI sempre più potenti. Secondo il New York Times, Meta potrebbe abbandonare l’approccio open source.

Prometheus e Hyperion per la superintelligenza

Mark Zuckerberg ha ribadito su Facebook e Threads che l’obiettivo è sviluppare una superintelligenza, nota anche come intelligenza artificiale generale. Per questo motivo ha creato un team con i migliori talenti del settore, tra cui Alexandr Wang (Chief AI Officer, ex CEO di Scale AI), Nat Friedman (ex CEO di GitHub), Daniel Gross (ex CEO di Safe Superintelligence), Ruoming Pang (Apple) e diversi ricercatori di OpenAI.

Servirà anche un’enorme potenza di calcolo. Zuckerberg ha annunciato la costruzione di “multi-GW cluster”. Il primo data center, denominato Prometheus, verrà realizzato in Ohio e sarà pronto entro il 2026. Il secondo si chiamerà Hyperion, verrà realizzato a Richland Parish (Louisiana) e avrà una potenza massima di 5 GW. Un video condiviso dal CEO evidenzia le sue dimensioni (copre una buona parte di Manhattan).

Questi data center giganti sono ovviamente “affamati” di energia e acqua. Per fornire l’elettricità necessaria vengono solitamente costruiti nelle vicinanze di una centrale a gas o nucleare. Le conseguenze peggiori derivano però dall’uso di milioni di litri di acqua al giorno. In seguito alla costruzione del data center di Meta a Newton County (Georgia), gli abitanti sono rimasti praticamente senza acqua e il comune ha aumentato le tariffe.

L’investimento da decine di miliardi di dollari deve essere recuperato in qualche modo. I modelli Llama sono open, quindi Meta non guadagna nulla. Secondo il New York Times, alcuni membri del nuovo team AI avrebbero suggerito di abbandonare il modello Behemoth (non ancora rilasciato) e sviluppare un modello chiuso da offre eventualmente in abbonamento.