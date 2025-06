Meta voleva acquisire Safe Superintelligence

Meta ha acquisito il 49% di Scale AI e assunto il co-fondatore Alexandr Wang. Secondo le fonti di CNBC, l’azienda di Menlo Park ha provato ad acquisire Safe Superintelligence di Ilya Sutskever, ex Chief Scientist e co-fondatore di OpenAI. Mark Zuckerberg prosegue intanto la sua campagna di reclutamento per creare un team AI.

Offerte per Daniel Gross e Nat Friedman

Dopo la debacle subita con i modelli Llama 4, Mark Zuckerberg ha deciso di creare un team dedicato allo sviluppo dei modelli con la speranza di ottenere una superintelligenza o AGI prima dei concorrenti. Sam Altman (CEO di OpenAI) ha svelato che alcuni dipendenti hanno ricevuto offerte a otto zeri, ma hanno rifiutato.

Safe Superintelligence è stata fondata esattamente un anno fa da Ilya Sutskever, Daniel Gross e Daniel Levy con l’obiettivo di sviluppare sistemi AI potenti e sicuri. Secondo le fonti di CNBC, Meta ha provato ad acquisire la startup all’inizio dell’anno, quando il valore di mercato era circa 32 miliardi di dollari. Sutskever ha rifiutato l’offerta e il tentativo di assunzione.

Successivamente, l’azienda di Menlo Park ha contattato Daniel Gross (CEO di Safe Superintelligence) e Nat Friedman (ex CEO di GitHub), promettendo anche l’acquisizione di una quota in NFDG, la società di venture capital fondata da Gross e Friedman. Non ci sono conferme ufficiali, ma entrambi avrebbero accettato l’offerta.

Un portavoce di Meta ha dichiarato:

Condivideremo di più sul nostro impegno per la superintelligenza e sulle persone fantastiche che si uniranno a questo team la prossima settimana.

OpenAI, Google, Anthropic, Perplexity e altre aziende hanno già team di ricerca impegnati da anni nello sviluppo dei modelli AI. Meta ha investito solo recentemente nel settore, dopo aver perso tempo e soldi con il metaverso.