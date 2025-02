Mira Murati fonda Thinking Machines Lab e sfida OpenAI

Dopo la sua improvvisa uscita da OpenAI lo scorso autunno, l’ex CTO Mira Murati era scomparsa dai radar per dedicarsi a un nuovo progetto. Ora, è pronta a svelare alcuni dettagli sulla sua nuova avventura.

Come promemoria, Mira Murati ha lasciato OpenAI lo scorso ottobre dopo sei anni in azienda. Come CTO, ha guidato il lavoro su ChatGPT, DALL-E e il sistema di generazione di codice Codex, che ha alimentato le prime versioni dell’assistente di programmazione Copilot di GitHub.

Il ritorno di Mira Murati: nasce Thinking Machines Lab, rivale di OpenAI

La sua nuova startup di AI si chiama Thinking Machines Lab. Anche se i dettagli sui prodotti che intende lanciare sono ancora top secret, l’azienda afferma che il suo scopo è “rendere i sistemi di AI più ampiamente comprensibili, personalizzabili e generalmente capaci“. La startup promette anche un certo livello di trasparenza pubblica, impegnandosi a pubblicare regolarmente ricerche tecniche e codice.

Il comunicato stampa fa pensare che l’azienda stia costruendo prodotti che aiutano le persone a collaborare con l’intelligenza artificiale e non sistemi che lavorano in autonomia.

Il team di Mira Murati

Mira Murati ha reclutato il co-fondatore di OpenAI John Schulman come responsabile della ricerca. Barrett Zoph, un altro ex leader di OpenAI, è il CTO della sua startup. Anche Jonathan Lachman, che guidava la divisione progetti speciali di OpenAI, ha abbandonato la nave per unirsi all’impresa di Murati. In totale, ha strappato circa 10 tra i migliori ricercatori e ingegneri da laboratori di AI d’élite, tra cui OpenAI, Character.AI e Google DeepMind.

Ma quali saranno esattamente i prodotti che Thinking Machines Lab lancerà sul mercato? E come si distingueranno da quelli di OpenAI e degli altri big player del settore? Per ora, Murati mantiene il riserbo. Di sicuro è da tenere d’occhio. L’azienda si unisce a una lista crescente di ex dirigenti di OpenAI che lanciano startup, inclusi rivali come Safe Superintelligence di Ilya Sutskever e Anthropic.