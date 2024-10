Ex CTO di OpenAI Mira Murati al lavoro su nuovo progetto AI

Due mesi fa, Mira Murati, ex CTO di OpenAI, era una delle figure chiave del creatore dell’azienda di Sam Altman. Ma a settembre ha annunciato le sue dimissioni. Oggi apprendiamo che Mira Murati sta già lavorando a un nuovo progetto legato all’intelligenza artificiale. Per il momento non ha lasciato alcun indizio su questo progetto. Tuttavia, un articolo di Reuters che cita fonti vicine alla questione indica che l’ex CTO di OpenAI sta già raccogliendo fondi per la sua startup di AI.

L’ex CTO di OpenAI Mira Murati starebbe raccogliendo fondi per una nuova startup di AI

L’obiettivo di questa startup sarebbe quello di sviluppare prodotti basati su modelli di intelligenza artificiale proprietari. In altre parole, potrebbe essere un concorrente diretto di OpenAI. Reuters cita anche una fonte secondo cui, grazie alla reputazione acquisita, Mira Murati potrebbe raccogliere più di 100 milioni di dollari per il suo nuovo progetto. Tuttavia, le discussioni con i potenziali investitori sono ancora in fase iniziale.

Nel suo articolo, Reuters aggiunge che anche Barret Zoph, un ricercatore che si è dimesso da OpenAI a settembre, potrebbe unirsi a Mira Murati nella sua nuova impresa. Ma per il momento, dato che queste informazioni non sono state confermate, è d’obbligo la cautela. In ogni caso, vale la pena sottolineare che Mira Murati è un’esperta di fama mondiale nel campo dell’intelligenza artificiale.

Non ci dimentichiamo che ha lavorato in OpenAI per sei anni e mezzo, ma ha ricoperto la posizione di CTO solo dal 2022. Qualche mese fa, quando OpenAI ha presentato il suo nuovo modello di AI GPT-4o, è stata lei a parlare per prima, prima del CEO Sam Altman. E nel novembre 2023, quando il consiglio di amministrazione di OpenAI ha cercato di estromettere Sam Altman, è stata lei a essere nominata amministratore delegato ad interim.