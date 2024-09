Dopo Murati lasciano anche altri due manager di OpenAI

OpenAI sta attraversando un periodo di significativi cambiamenti nella leadership. Mercoledì, il responsabile della ricerca Bob McGrew e il vicepresidente della ricerca Barret Zoph hanno rassegnato le dimissioni, poche ore dopo l’annuncio dell’uscita del CTO Mira Murati.

Il CEO Sam Altman ha rivelato le ultime due partenze in un post su X, sottolineando che le decisioni sono state prese in modo indipendente e amichevole. Questi avvicendamenti si aggiungono a quelli di altri importanti dirigenti, come il ricercatore Andrej Karpathy, il cofondatore John Schulman e il responsabile della sicurezza Jan Leike, che hanno lasciato l’azienda negli ultimi mesi.

