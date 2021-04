Superlega: anche Google prende in giro il flop dei paperoni del calcio

Annunciata in pompa magna come una rivoluzione e miseramente cancellata meno di 48 ore dopo, la Superlega verrà ricordata come uno dei più grandi flop nella storia del calcio moderno. Se i 12 club fondatori andranno incontro a sanzioni o conseguenze per il loro golpe lo stabiliranno le autorità e le federazioni competenti, di certo per il momento si trovano a dover fare i conti con gli sfottò del mondo online. Tra coloro che non hanno risparmiato una frecciatina c’è anche Google.

Se anche Google prende in giro la Superlega

Il profilo ufficiale Twitter della divisione britannica ha pubblicato un post diretto ad Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham, pur senza citarle in modo diretto. Sono le sei squadre inglesi che, in barba a UEFA e Premier League, hanno inizialmente deciso di aderire al progetto, salvo poi ritirarsi in tutta fretta. Insieme a loro anche Barcellona, Atletico Madrid, Inter, Juventus, Milan e Real Madrid (in ordine rigorosamente alfabetico).

Il tweet in questione, dallo stile volutamente ironico e pungente, nonché inusuale per la comunicazione di bigG, fa riferimento alla funzionalità di Gmail che permette di richiamare un messaggio in seguito all’invio.

A beneficio non di sei squadre di calcio in particolare, ecco come è possibile utilizzare Gmail per richiamare un messaggio dopo averlo inviato.

For the benefit of no six football teams in particular, here's how you can use Gmail to recall an email after you've sent it. 👍🏻 pic.twitter.com/wP3pMUWhiW — Google UK (@GoogleUK) April 21, 2021

Per attivare la funzionalità è sufficiente accedere alla sezione “Generale” delle “Impostazioni” di Gmail (https://mail.google.com/mail/u/0/#settings/general) e selezionare un “Periodo di annullamento dell’invio” tra 5, 10, 20 e 30 secondi.

Quel che fa non è realmente annullare l’invio, bensì posticiparlo rispetto a quando viene eseguito il click, offrendo così all’utente un intervallo per eventuali ripensamenti.