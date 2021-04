Un Google Doodle per l'Earth Day 2021

Chi stamattina non leggerà giornali, non guarderà telegiornali e magari si troverà con una bolla sui social poco sensibile al tema, incontrerà comunque il Google Doodle di oggi incentrato sul tema della Giornata della Terra. L’Earth Day 2021, infatti, diventa protagonista della homepage più visitata al mondo (Google) e chiunque farà una ricerca, oggi, dovrà almeno imbattersi in questa visione e magari in un click.

Servirà a poco? Servirà ad imporre un tema comune in un momento delicato per questioni come il riscaldamento globale e la transizione energetica.

Earth Day 2021 celebrato da un Doodle

Al click sul Google Doodle di oggi compare questo video:

Una piccola e breve animazione che celebra la meraviglia della vita e della natura, nonché la necessità di “rendersi parte della soluzione” (come da appello di Greta Thunberg in queste ore) per affrontare la questione.

Troppi anni di superficialità, quando non addirittura vero e proprio negazionismo, da parte della politica hanno maturato un ritardo pericolosissimo che solo in parte dagli accordi di Kyoto in poi si è cercato di colmare. Dall’Earth Day 2021 non scaturiranno soluzioni né passi avanti, ma servirà almeno per coltivare quella sensibilità collettiva sulla quale imprese e politica andranno a rettificare le proprie azioni ed i propri processi decisionali.

L’Earth Day 2021 sia un ennesimo rintocco di un conto alla rovescia che deve creare allarme e senso di responsabilità. Se può servire un Doodle, ben venga anche il Google Doodle pur di arrivare a tutti, nessuno escluso: portare un tema di tutti sulla homepage di tutti è un gesto di per sé utile e meritevole, nella speranza che una soluzione collettiva possa nascere da un vero dibattito collettivo nel quale tutti comprendano che questo è – inevitabilmente – un problema collettivo.