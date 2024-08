Come vedere la Superluna del 19 agosto, anche in streaming

Arriva la Superluna: questa sera sarà visibile in tutta Italia. È quella dello storione, così viene chiamato il plenilunio di agosto. Il satellite in orbita intorno alla Terra risulterà grande e luminoso come non mai in questo 2024, caratterizzato da una particolare colorazione blu.

Cos’è una Superluna e quando si manifesta

In sintesi, si definisce Superluna quel fenomeno che si può osservare quando la Luna piena coincide con il perigeo, la minore distanza con il nostro pianeta, pari a circa 356.400 chilometri. Questa coincidenza provoca un aumento delle dimensioni lunari, ovviamente solo apparente e non sempre apprezzabile a occhio nudo, mentre percepire una luminosità più intensa del solito sarà alla portata di tutti.

Per fotografi e appassionati si tratta di un appuntamento imperdibile, ma anche a chi è semplicemente curioso o affascinato dal cosmo non costerà nulla uscire all’aperto e guardare all’insù per godersi l’evento.

Superluna del 19 agosto: come vederla al meglio

Ecco quali sono i consigli su come vederla al meglio.

Farsi trovare pronti all’appuntamento, che lo ricordiamo è fissato in Italia per le ore 20:26 di questa sera, lunedì 19 agosto ;

di questa sera, ; tenere conto del fatto che raggiungerà il perigeo (il punto più vicino alla Terra durante la sua) solo mercoledì alle ore 07:05, quando durante la sua orbita raggiungerà il perigeo, dunque anche nella serata di domani (martedì 20 agosto) lo spettacolo sarà assicurato.

Come vedere la Superluna in streaming

Non tutti hanno la possibilità di osservare la Superluna in cielo, per i motivi più disparati, non ultimo dei quali il maltempo. E proprio in questi giorni l’Italia è stata colpita da una perturbazione, dopo settimane di caldo torrido, con nuvole a oscurare il cielo. C’è però lo streaming in diretta e da ogni parte del mondo. Ad esempio, quello visibile qui sotto e trasmesso live da Reuters la riprende a Sydney sopra la Opera House.

È sufficiente effettuare una ricerca su YouTube con i termini supermoon o superluna per trovarne altre, da tutto il mondo.

Perché si chiama Superluna dello storione?

Il nome associato al fenomeno è Superluna dello storione. È stato attribuito dai nativi americani, poiché la sua comparsa in cielo coincideva con il periodo dell’anno in cui era più facile catturare questi grandi pesci nei laghi del nord America.

In altre parti del mondo, da altre culture, è chiamata anche del grano o del raccolto, proprio perché si manifesta nella stagione dedicata alla maturazione del granoturco e di altri prodotti della terra.