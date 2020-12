Superprezzo Intel NUC i7 8GB scontato di 300 euro

Oggi vogliamo proporvi un affare senza precedenti, un calo di prezzo mai visto su uno dei migliori mini PC presenti sul mercato. Stiamo parlando dell’Intel NUC NUC8i7BEK2 equipaggiato con un Core i7, che Amazon propone con uno sconto di addirittura 300 euro sul prezzo di listino.

Intel NUC kit i7-8559U: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dalla CPU, il computer monta un Intel Core i7 8559U, processore da 4 core ed 8 thread per una frequenza massima di ben 4,5GHz. A questo si accompagnano ben 8GB di memoria RAM, naturalmente espandibili così come da tradizione per questi dispositivi. In questo caso la memoria RAM supportata arriva a 32GB su una configurazione dual channel.

La memoria interna è espandibile e supporta sia hard disk da 2,5 pollici che SSD M.2 NVMe. Nonostante l’enorme potenza offerta da questo dispositivo, il formato è estremamente compatto e leggero. Sorprende invece la connettività che include il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 5.0 dual mode. Quattro le porte USB tutte 3.1, di cui una frontale con ricarica veloce per i dispositivi mobili. A queste si aggiunge una USB Type-C con supporto alla specifica Thunderbolt 3, oltre ad un’uscita HDMI ed una porta Gigabit LAN per la connessione di rete via cavo ethernet. Si tratta quindi di una configurazione ad altissime prestazioni, perfetta per la casa e soprattutto per l’ufficio. Il Core i7 permette di gestire qualsiasi funzione con la massima fluidità e velocità.

Oggi Amazon permette l’acquisto a soli 351,24 euro, con uno sconto di ben 300 euro sul prezzo di listino, un affare irripetibile da cogliere al volo. Meglio affrettarsi però, sono rimasti pochi pezzi disponibili.

