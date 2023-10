OnePlus vende un TOP di gamma ad un prezzo da fascia media

Tra i tanti smartphone top di gamma, il OnePlus 10 Pro 5G è noto per il suo bellissimo display ed il comparto fotografico. Ora è disponibile ad un prezzo speciale di soli 469,99€ grazie ad un super sconto del 19%. Un’occasione imperdibile per acquistare un vero e proprio top di gamma in qualsiasi ambito, ad un prezzo però adatto ad una fascia più economica.

OnePlus 10 Pro 5G, bellissimo display e fotocamere da urlo

Il OnePlus 10 Pro 5G si distingue per il suo design lussuoso e sofisticato. Il display Fluid AMOLED da 6,7 ​​pollici offre una qualità delle immagini eccezionale, con colori vivaci e dettagli nitidi, permettendo così all’utente di godere appieno di questo pannello di qualità estrema.

Alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e 8 GB di RAM, il 10 Pro 5G garantisce prestazioni fluide e reattive in ogni situazione, senza incontrare nessuno ostacolo, soprattutto lato gaming. La tripla fotocamera con sensore principale da 48 MP ti consente di scattare foto e video nitidi ad alta risoluzione, mentre la memoria interna da 128 GB offre spazio sufficiente per foto, video e qualsiasi gioco di grandi dimensioni.

Lo smartphone supporta inoltre la connettività 5G, consentendoti di navigare, scaricare contenuti e giocare online in qualsiasi condizione. La batteria da 5000 mAh garantisce un utilizzo a lungo termine, comoda soprattutto per le lunghe sessioni di gaming, dove il collegare lo smartphone alla corrente può diventare un fastidio. Inoltre, la tecnologia di ricarica rapida SuperVooc 80W consente di caricare lo smartphone in soli 15 minuti.

Con uno sconto attivo su Amazon del 19%, acquistare OnePlus 10 Pro 5G a soli 469,99€ è un affare da non perdere. Uno smartphone top di gamma del genere infatti, con un display di altissima qualità, processore di prima linea, ricarica super rapida ma soprattutto un comparto fotografico così prestazionale, è raro da trovare a questo prezzo, rendendolo un vero e proprio best-buy.

