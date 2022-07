Supporti per PC, smartphone e tablet da scrivania: le proposte di Techly

In un’epoca sempre più interconnessa, siamo tutti abituati ad avere diversi dispositivi elettronici con cui lavorare e studiare. Techly, brand italiano che offre prodotti e soluzioni per il mondo professionale ma anche per la vita di tutti i giorni, propone tre interessanti supporti da scrivania, specificatamente pensati per notebook, tablet e smartphone. Prodotti comodi ideati per migliorare la tua produttività.

Supporti da scrivania per notebook, smartphone e tablet: il tris imperdibile di Techly

Supporto Pieghevole in alluminio per notebook, tablet e smartphone da 10″ e 16″ – 14,95€ – Link all’acquisto



Iniziamo da questo supporto per laptop ergonomicamente regolabile in 6 livelli di angolazione da 0 a 45°, che permette di raggiungere un’altezza da 5,5 a 15,5 cm. Grazie alla regolazione multi-angolo, si può impostare lo schermo al livello più confortevole, una soluzione che aiuta a correggere la postura riducendo eventuali mal di schiena, torcicollo e dolori al polso. Compatibile con dispositivi come smartphone, tablet e notebook da 10″ a 16″, può funzionare anche da comodo leggio per libri e giornali.

Il materiale in lega di alluminio permette di dissipare facilmente il calore e, grazie al design aperto dello stand, viene consentita una ventilazione maggiore rispetto ad altri prodotti del genere.

Supporto porta smartphone e tablet universale e regolabile da scrivania – 9,20€ – Link all’acquisto

Questo pratico ed elegante supporto per smartphone e tablet è realizzato in robusta lega di alluminio. Il design minimalista ti permette di adattarlo a qualsiasi ambiente, come casa e ufficio, e con l’angolazione regolabile fino a 270° e la possibilità di visualizzare il dispositivo sia in verticale che orizzontale, riesci ad ottenere sempre un perfetto angolo di visione.

Pensato per lo smart working, lo studio, la didattica a distanza, ma anche per il tempo libero, lo stand è dotato di robusti spessori in gomma antiscivolo che proteggono lo smartphone: un pratico foro permette il comodo passaggio del cavo di ricarica.

Supporto regolabile e pieghevole porta smartphone e tablet da scrivania – 14,80€ – Link all’acquisto

Chiudiamo con un altro supporto tascabile da scrivania per smartphone e tablet. Anche questo è realizzato in robusta lega di alluminio e contraddistinto da un elegante design minimalista. Angolazione regolabile fino a 270°, visualizzazione sia in verticale che in orizzontale e possibilità di ripiegarlo completamente per essere riposto in tasca: praticità e comodità sono le parole d’ordine di questo prodotto.

Le modalità di pagamento accettate da Techly includono carte di credito, debito, PayPal e bonifico bancario. La spedizione è immediata tramite corriere espresso e, nel caso non fossi soddisfatto, il diritto di recesso è garantito fino a 30 giorni dalla data di acquisto.