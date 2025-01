Supporto monitor regolabile in altezza a PREZZO STRACCIATO

Perfetto per ogni scrivania, il supporto ergonomico per monitor di Bracwiser è regolabile in altezza e oggi lo trovi in forte sconto su Amazon. È merito dell’offerta a tempo dedicata che taglia il prezzo di acquisto rispetto a quello del listino ufficiale. Può essere utilizzato anche per le stampanti, i proiettori e altri dispositivi.

L’offerta di Amazon sul supporto per monitor regolabile

Riesce a sostenere senza problemi un peso fino a 20 Kg. La struttura è progettata in modo da poter impostare il ripiano a tre diverse altezze: 10 centimetri, 12 centimetri e 14 centimetri. In questo modo è possibile trovare il setup ideale, portando lo schermo in linea con gli occhi, alleviando di conseguenza le tensioni per il collo, la schiena e le spalle, aumentando il comfort durante le sessioni di lavoro, di studio o di gaming. Inoltre, la superficie forata evita il surriscaldamento anche se la utilizza per appoggiare il notebook o altri dispositivi. Trovi altre informazioni nella scheda completa.

Non lasciarti sfuggire l’offerta a tempo in corso (non sappiamo fino a quando rimarrà attiva) e acquista il supporto ergonomico per monitor regolabile in altezza di Bracwiser al prezzo finale di soli 14 euro, nella colorazione Bianco. A testimoniare la sua qualità c’è il voto medio pari a 4,7/5 assegnato dalle recensioni sull’e-commerce. C’è anche la versione pieghevole a soli 2 euro in più.

Con un abbonamento Prime attivo (inizia subito i 30 giorni di prova senza spese) hai diritto alla consegna gratuita, prevista entro un paio di giorni al massimo se lo compri in questo momento.