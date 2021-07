Surface Duo 2, tre fotocamere e camera bump: leak e immagini

Lo scorso anno, Microsoft è tornata a dire la sua nel territorio mobile con il lancio di Surface Duo. O almeno ci ha provato, se si tiene conto dei risultati non proprio entusiasmanti riscontrati in termini di accoglienza e vendite. Nessuna sorpresa, considerando le specifiche tecniche del dispositivo, piuttosto datate rispetto a quelle degli smartphone offerti nella stesa fascia di prezzo. Ora è in arrivo il secondo modello.

Così sarà il successore di Microsoft Surface Duo

Già protagonista di diversi rumor e indiscrezioni, è mostrato da un video caricato su YouTube (visibile di seguito) che raccoglie alcune fotografie. La clip è stata caricata oltre un mese fa, ma oggi la redazione del sito Windows Central (link a fondo articolo) conferma che si tratta di un leak legittimo. Ciò che balza subito all'occhio è il vistoso camera bump posizionato sul retro, con al suo interno tre fotocamere. Il gruppo di Redmond sembra dunque aver puntato con decisione sul miglioramento del comparto imaging.

Non sappiamo se il prossimo smartphone dual screen di Microsoft si chiamerà Surface Duo 2 o diversamente. Ad ogni modo, non bisognerà attendere molto per scoprirlo: le voci di corridoio danno la presentazione ufficiale come ormai dietro l'angolo.

A livello di specifiche tecniche, il dispositivo potrebbe nascondere sotto la scocca il processore Qualcomm Snapdragon 888, il supporto ai network 5G e il chip NFC assente nella generazione precedente. Il debutto sul mercato dovrebbe avvenire già nel corso dell'autunno, non sappiamo con quali modalità, se di nuovo prima negli Stati Uniti e poi in altri territori oppure se fin da subito a livello internazionale. Nessuna indiscrezione è al momento circolata nemmeno in merito al prezzo, che dovrebbe comunque essere elevato e non adatto a tutte le tasche considerando la natura flagship del prodotto.