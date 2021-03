Con il lancio di Surface Duo negli Stati Uniti risalente al settembre scorso, Microsoft ha rimesso in via ufficiale un piede nel mercato mobile dopo lunghi anni di assenza. Il dispositivo, essenzialmente uno smartphone dual screen basato su piattaforma Android, ha fatto storcere il naso a molti sia per l’elevato prezzo di vendita sia per il comparto hardware non proprio di ultima generazione. Già in cantiere da tempo il successore, noto agli addetti ai lavori con il nome in codice Zeta: Surface Duo 2 arriverà quest’anno.

Surface Duo 2: come migliorerà il dual screen

Alcuni dei miglioramenti introdotti riguarderanno il supporto nativo alle reti 5G, un processore più veloce e significativi passi in avanti sul fronte imaging, con tutta probabilità grazie anche al recente coinvolgimento di Ari Partinen di Lumia Photography nel team al lavoro sulla gamma Surface.

La sempre ben informata redazione del sito Windows Latest cita inoltre oggi una serie di annunci di lavoro per l’assunzione di esperti da destinare allo sviluppo del software dedicato, in modo da offrire un’esperienza mobile di rilievo che sappia garantire l’accesso al meglio dei servizi Microsoft attraverso l’ecosistema Android.

Sarà interessante capire anche la natura della strategia definita per la distribuzione del prodotto: di nuovo un lancio limitato in un primo momento solo agli USA oppure un rollout esteso fin da subito a livello globale?

Surface Duo 2 non è ad ogni modo l’unico dispositivo del gruppo di Redmond il cui debutto è previsto nel 2021. Ci saranno anche il Surface Pro 8 già protagonista di parecchie indiscrezioni (potrebbe portare con sé un design inedito) e Surface Laptop 4 che stando alle voci di corridoio dovrebbe essere proposto in più versioni e configurazioni con CPU Intel e AMD.