La notizia è questa: Ari Partinen, numero uno della squadra Nokia Lumia Photography, si è unito al team di Microsoft Surface. Al momento non ci sono annunci ufficiali da riportare, ma è lecito ipotizzare per il futuro l’arrivo di nuovi dispositivi della gamma potenziati da un comparto fotografico di alto profilo.

I prossimi Surface con un comparto fotografico Lumia?

Non ci sarebbe da stupirsi considerando i lavori già avviati su prodotti come lo smartphone dual screen Surface Duo 2 che dovrebbe rappresentare un significativo passo in avanti in termini di specifiche tecniche rispetto al predecessore lanciato lo scorso anno. Nonostante al momento manchino conferme, Partinen dovrebbe aver assunto la carica di Director of Imaging. Questo il suo tweet che riportiamo in forma tradotta.

Il primo giorno nel team di Microsoft Surface al lavoro sull’imaging. Ci aspettano tempi molto entusiasmanti!

First day in Microsoft Surface imaging team. Very exciting times ahead! #Microsoft #Surface — Ari Partinen (@Partinen) March 1, 2021

Il background professionale lo ha visto impegnato come esperto in qualità dell’immagine presso Nokia fin dal 2009, assumendo poi la responsabilità dei progetti riguardanti la componente imaging dei dispositivi Lumia, vero punto di forza della gamma.

Tornando a Surface Duo 2 (non è certo sia questo il nome definitivo), dovrebbe essere dotato tra le altre cose di un modulo per la connessione in mobilità ai network 5G e di un processore Qualcomm Snapdragon: dato quasi per certo 865, più difficilmente 888. A sostenere il comparto fotografico, oltre a un hardware evoluto, anche il probabile impiego di machine learning e algoritmi di intelligenza artificiale avanzati per l’elaborazione degli scatti acquisiti.