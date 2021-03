Surface Duo 2 e Surface Laptop 4: nuovi indizi

Dopo qualche giorno di pausa è nuovamente iniziata la diffusione di informazioni sui prossimi dispositivi Microsoft. È stata la stessa azienda di Redmond a svelare nuovi indizi sul Surface Duo 2 attraverso un annuncio di lavoro (già rimosso) che faceva riferimento alla connettività 5G. Nel database di un noto benchmark sono apparse invece alcune specifiche del Surface Laptop 4 che dovrebbe debuttare ad aprile.

Surface Duo 2 con modem 5G?

Il Surface Duo arriverà presto anche in Europa, ma non in Italia. La scelta di distribuire il dispositivo in pochi paesi potrebbe essere controproducente, considerato che la dotazione hardware era già superata al momento del lancio ufficiale negli Stati Uniti. Lo smartphone dual screen integra infatti un processore Snapdragon 855 (annunciato a dicembre 2018).

Gli utenti italiani sperano quindi di poter acquistare il Surface Duo 2 che, in base all’annuncio di lavoro pubblicato da Microsoft, dovrebbe avere un modem 5G. Ciò significa che il processore sarà almeno uno Snapdragon 865. Difficilmente verrà usato il recente Snapdragon 888, in quanto i costi aumenterebbero eccessivamente.

Il nuovo modello, identificato con il nome in codice Zeta, dovrebbe integrare una fotocamera migliore. Un altro annuncio di lavoro conferma infatti che Microsoft vuole sfruttare l’intelligenza artificiale e il machine learning per l’elaborazione delle immagini.

Surface Laptop 4 ad aprile?

Per il Surface Laptop 4, che dovrebbe essere annunciato ad aprile, Microsoft userà quasi certamente i processori AMD anche nella versione da 13,5 pollici (solo il Surface Laptop 3 da 15 pollici integra CPU Ryzen 3000). Nel database del benchmark Geekbench sono infatti presenti riferimenti piuttosto chiari. Non è noto però se i processori saranno Ryzen 4000 o 5000.

Il benchmark conferma inoltre l’uso del processore Intel Core i5-1135G7 (Tiger Lake-U) e la presenza di 8 GB di RAM. Si tratta ovviamente di indiscrezioni, quindi le reali specifiche potrebbero essere differenti.