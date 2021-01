Surface Laptop 4, debutto a metà aprile?

Solitamente Microsoft annuncia un nuovo Surface Laptop insieme al nuovo Surface Pro, ma il Surface Pro 7+ per l’utenza business è arrivato senza “compagno di viaggio”. In base alle ultime indiscrezioni sembra che il lancio ufficiale del Surface Laptop 4 avverrà nel mese di aprile. La recente certificazione Bluetooth indica che il debutto è imminente.

Surface Laptop 4 o Surface Laptop 3+?

Dato che Microsoft ha solo aggiunto il suffisso Plus al nome del Surface Pro 7, invece di usare il nome Surface Pro 8, si potrebbe ipotizzare una simile scelta anche per il Surface Laptop 4. Tuttavia, in base alle informazioni ricevute da Windows Central, non verrà utilizzato il nome Surface Laptop 3+.

Per quanto riguarda il design non sono previste novità di rilievo. Il Surface Laptop 4 sarà identico al Surface Laptop 3. Esteticamente cambierà solo il colore del telaio in alluminio da Cobalt Blue (blu cobalto) ad Ice Blue (blu ghiaccio), introdotto con il Surface Laptop Go. Saranno ancora disponibili le colorazioni nero, platino e sabbia.

Molte specifiche rimarranno invariate: schermo touch PixelSense da 13,5 e 15 pollici, porte USB Type-C, USB Type-A, Surface Connect e jack da 3,5 millimetri. Entrambe le versioni integreranno processori Intel e AMD. È certa la presenza di Core i5 e i7 di undicesima generazione (architettura Tiger Lake), mentre non è noto se i Ryzen 5 e 7 saranno della serie 4000 o 5000. La dotazione hardware comprenderà inoltre memoria RAM fino a 32 GB e SSD fino a 1 TB.

L’annuncio è previsto per metà aprile. I prezzi dovrebbe essere simili a quelli del Surface Laptop 3. Ulteriori informazioni verranno sicuramente divulgate nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo Microsoft si diverte a prendere in giro Apple.