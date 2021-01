Surface Laptop 4, due modelli con modem LTE?

Dopo aver annunciato il Surface Pro 7 Plus, Microsoft dovrebbe presto svelare il Surface Laptop 4. Il debutto sembra piuttosto vicino, in quanto tre giorni fa quattro modelli del notebook hanno ottenuto la certificazione Bluetooth. In base alle indiscrezioni che circolano da alcune settimane, l’azienda di Redmond avrebbe deciso di offrire un numero maggiore di configurazioni, anche con modem LTE.

Surface Laptop 4: possibili specifiche

Nel database del Bluetooth SIG sono indicati i model number 1952, 1953, 1958 e 1959. Probabilmente si tratta delle varianti WiFi e LTE dei Surface Laptop 4 con schermo da 13,5 e 15 pollici. Non sono quindi previste novità per quanto riguarda la dimensione del display touch, ma ci sarà quasi certamente il supporto per le reti mobile.

La certificazione contiene il link alla pagina del Surface Laptop 3, quindi Microsoft potrebbe anche utilizzare il nome Surface Laptop 3 Plus per indicare un prodotto indirizzato principalmente all’utenza business. In ogni caso è previsto un numero maggiore di configurazioni. Anche la variante con schermo da 13,5 pollici dovrebbe integrare processori AMD (per l’esattezza le CPU della serie Ryzen 4000 Mobile basate su architettura Zen 2). Oggi solo il Surface Laptop 3 da 15 pollici viene offerto con processori AMD.

Gli utenti potranno ovviamente scegliere la versione da 13,5 pollici con processori Intel di undicesima generazione (architettura Tiger Lake). La dotazione hardware dovrebbe comprendere anche memoria RAM fino a 32 GB e SSD con capacità fino a 1 TB. Il lancio è previsto entro fine mese, mentre per l’arrivo sul mercato si dovrà attendere fino a marzo.