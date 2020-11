Come anticipato la scorsa settimana il lancio del nuovo Surface Pro 8 di Microsoft non dovrebbe essere troppo lontano, almeno stando ai leak di informazioni al proposito. Nel weekend sono spuntate online alcune prime immagini (non ufficiali) del dispositivo, condivise da un utente di Reddit. Ne riportiamo un paio in questo articolo.

Ecco il nuovo Surface Pro 8 di Microsoft

Ciò che balza subito all’occhio è il design sostanzialmente invariato rispetto a quello del modello introdotto ormai oltre un anno fa. Chi dunque desidera acquistare un modello dal look più moderno, magari con bordi sottili a circondare il display, deve necessariamente puntare in altre direzioni, ad esempio sul Surface Pro X di recente rinnovato con la dotazione del processore SQ 2 realizzato dal gruppo di Redmond in collaborazione con Qualcomm.

A livello di specifiche tecniche, invece, nel Surface Pro 8 le novità non mancheranno: processori Intel Core di undicesima generazione (Tiger Lake) fino all’unità Core i7-1165G7, fino a 32 GB di RAM, SSD per lo storage con capacità fino a 1 TB, moduli WiFi e Bluetooth per la connettività. Lato software il sistema operativo preinstallato è la versione 20H2 (October 2020 Update) di Windows 10.

Il dispositivo sembra al momento essere noto internamente a Microsoft con il nome in codice Carmel. Per quanto riguarda le tempistiche di lancio, si ipotizza un non meglio precisato momento del 2021.

Dai risultati finanziari relativi all’ultima trimestrale del gruppo emerge un trend positivo per la linea Surface, le cui vendite sono state spinte quest’anno dalla corsa all’adozione degli strumenti per lo smart working, la didattica a distanza e la comunicazione da remoto.