I primi rumor sul Surface Pro 8 di Microsoft

Entro la metà del prossimo anno Microsoft potrebbe portare sul mercato il nuovo Surface Pro 8. È quanto trapelato nel fine settimana con un leak che fa riferimento anche alle specifiche tecniche del dispositivo. Il tutto è ovviamente e come sempre da prendere con le pinze in attesa di conferme ufficiali.

Microsoft Surface Pro 8: Intel Core i7-1165G7 e 32 GB di RAM

Si parla di una variante dotata di processore Intel Core i7-1165G7 (Tiger Lake) affiancato da 32 GB di RAM, dal chip grafico Iris Xe e da una SSD da 1 TB per lo storage. Un comparto hardware niente male. È comparso su eBay in un’asta che, nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, chiede 1.600 dollari per l’acquisto. Dalla descrizione di apprende che il prodotto si trova a Seattle: sembra dunque trattarsi di un prototipo trafugato dai laboratori di Redmond.

Potrebbe essere il modello di punta, accompagnato al lancio da versioni meno potenti (immaginiamo CPU Core i5, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria). Nulla sembra essere cambiato dal punto di vista del design rispetto a quello attuale, annunciato nell’ottobre dello scorso anno e ora in vendita a partire da circa 800 euro.

Rimanendo in tema Surface e guardando alle nuove uscite del prossimo anno, sarà interessante capire se dopo il ritardo accumulato sarà finalmente la volta buona per il dual screen Neo oppure se come ipotizzato di recente bisognerà attendere almeno fino al 2022, sempre che il progetto non sia stato abbandonato come accadde ormai un decennio fa con Courier.