Uno spot da 30 secondi per mettere Surface Pro 7 e MacBook Pro a confronto: è quello confezionato da Microsoft con l’obiettivo piuttosto esplicito di prendere di mira il concorrente di Cupertino e il suo laptop di punta.

Microsoft mette a confronto Surface Pro 7 e MacBook Pro

Il rapido confronto prende in esame caratteristiche come il supporto al touchscreen con pennino per scrivere o disegnare a mano libera, la possibilità offerta da Surface Pro 7 di separare la tastiera dal display per utilizzarlo in modalità tablet, la potenza di calcolo di quest’ultimo sufficiente per gestire ogni applicazione (anche in ambito gaming) e il prezzo.

Solo Surface Pro 7 ha la versatilità e la portabilità sia di un tablet sia di un laptop. Con funzionalità come il touchscreen, la tastiera staccabile, il pennino e potenza sufficiente per eseguire le tue applicazioni preferite potrai lavorare e divertirti da ovunque. Microsoft Surface Pro 7 ha tutto ciò che ti serve per fare ciò che ami.

A dire il vero non esattamente una recensione approfondita e imparziale, ma trattandosi di uno spot da 30 secondi sarebbe stato difficile pretendere qualcosa di diverso.

Il filmato si chiude ricordando che quelli della linea Surface sono i laptop ufficiali della NFL, a meno di due settimane dal Super Bowl LV che vedrà Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers contendersi il titolo. Con tutta probabilità Microsoft trasmetterà un messaggio pubblicitario dedicato durante l’evento, il più seguito dell’anno negli Stati Uniti.