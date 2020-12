Dopo aver portato sul mercato uno smartphone dual screen, Microsoft sta pensando a un Surface modulare. A lanciare l’ipotesi la comparsa online di un brevetto depositato dal gruppo di Redmond con riferimenti a un form factor piuttosto particolare: gli utenti sarebbero in grado di rimuovere e integrare “pannelli” a seconda delle specifiche esigenze, eseguendo di fatto degli upgrade.

Il brevetto Microsoft per i Surface del futuro

La proprietà intellettuale è stata depositata a fine novembre. Il titolo per intero del documento è “Interchangable housing panel with rechargeable power, network connectivity, and memory for use with portable computing devices”. Tra gli esempi forniti, uno chiama in causa la connettività: l’idea è quella di permettere l’aggiunta di moduli in grado di abilitare nuove funzioni, potenziando la velocità nel trasferimento dati all’interno di una rete locale oppure agganciando i network mobile. Non fatichiamo a immaginare una componente dedicata al 5G.

Tra le molte immagini allegate al brevetto, una mostra quello che sembra essere un espositore con riferimento esplicito a Surface Laptop e a diverse componenti compatibili denominate Laptop Lid Panel A45, X22 e C70.

Difficile al momento ipotizzare se e quando l’idea di Microsoft per un dispositivo della linea Surface con design modulare possa concretizzarsi in un prodotto destinato al mercato. Di certo il gruppo di Redmond si è dimostrato interessato a sperimentare nuovi form factor come accaduto con lo smartphone dual screen Surface Duo già in vendita oltreoceano e con il Surface Neo invece per il momento accantonato.