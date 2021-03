Snapdragon SC8280XP per sfidare Apple M1

Qualcomm ha avviato la progettazione di un nuovo SoC che prenderà il posto dell’attuale Snapdragon 8cx Gen 2. Il noto leaker Roland Quandt ha scoperto che il nome in codice del chip è SC8280. L’azienda californiana dovrebbe annunciare due versioni, una delle quali è identificata come SC8280XP. Il processore troverà posto sui futuri notebook ARM con Windows 10.

Snapdragon SC8280XP vs Apple M1

La principale caratteristica degli attuali notebook con Snapdragon 8cx Gen 2 è l’elevata autonomia. Qualcomm ha infatti dato precedenza all’efficienza energetica e quindi ai consumi. L’arrivo del chip M1 di Apple ha spinto l’azienda ad avviare lo sviluppo di un processore più potente. Alcuni test dimostrano che il chip Apple M1 è nettamente più veloce del chip Microsoft SQ2 (versione custom dello Snapdragon 8cx Gen 2) installato sui Surface Pro X.

Lo Snapdragon SC8280XP dovrebbe avere quattro core Gold+ con frequenza massima di 2,7 GHz e quattro core Gold con frequenza massima di 2,43 GHz. In pratica sono otto core ad alte prestazioni. Qualcomm ha eliminato i core a basso consumo dell’attuale Snapdragon 8cx Gen 2. L’obiettivo è chiaramente quello di competere contro il chip M1 di Apple.

Oltre alla CPU octa core, il SoC integra la GPU Adreno 690 (la stessa dello Snapdragon 8cx Gen 2) e una NPU (Neural Processing Unit) per incrementare le prestazioni nell’esecuzione dei calcoli per l’intelligenza artificiale. Al momento non ci sono ulteriori informazioni. Qualcomm ha avviato i test del nuovo processore su notebook con schermo da 14 pollici, 32 GB di RAM e Windows 10 a 64 bit.