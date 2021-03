Nell’ultimo periodo si è molto parlato dei nuovi Mac spinti dal chip Apple M1, ma a Cupertino nessuno si è scordato dei dispositivi basati sulla linea di processori A: tra quelli che potrebbero e dovrebbero ricevere un upgrade hardware entro quest’anno c’è iPad Pro, prodotto da cui ci si attende un livello di performance equiparabile a quello dei computer appena inseriti nel catalogo della mela morsicata.

A14Z o A14X per il nuovo iPad Pro: al livello di Apple M1?

Ad oggi non è certo se la componente equipaggiata si chiamerà A14Z oppure A14X. Stando a quanto riportato nel fine settimana da Mark Gurman di Bloomberg, le prestazioni saranno tali da poter essere allineate a quelle degli attuali Mac mini, MacBook Air e MacBook Pro. Non è da escludere nemmeno la dotazione di un modulo per la connessione alle reti 5G.

La prossima generazione di iPad Pro dovrebbe inoltre portare con sé un display mini-LED come già più volte ipotizzato dalle voci di corridoio, migliorando la qualità dell’esperienza offerta dal punto di vista di luminosità, profondità dei neri e ottimizzazione dei consumi.

Apple dovrebbe presentare e commercializzare il dispositivo entro l’anno. La quarta iterazione della linea è stata annunciata nel marzo 2020 con schermo Liquid Retina da 11 o 12,9 pollici, fino a 1 TB di memoria interna e chip A12Z Bionic. Rimane da capire quale sarà il prezzo del suo successore: con tutta probabilità non si tratterà di un tablet economico, ma considerate le potenzialità e la possibilità di affiancargli mouse e tastiera fisica, anche la definizione stessa di “tablet” inizia ad andare stretta.