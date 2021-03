Surface Laptop 4: ecco le specifiche complete

Da molte settimane circolano indiscrezioni sul Surface Laptop 4 che Microsoft dovrebbe annunciare ad aprile. Il noto leaker Roland Quandt ha ora scoperto le specifiche complete del notebook, confermando che i processori AMD verranno utilizzati anche nella versione da 13,5 pollici.

Surface Laptop 4: novità hardware

Il Surface Laptop 3 viene offerto con processori AMD solo nella versione da 15 pollici. Microsoft ha deciso di utilizzare le CPU AMD Ryzen 5 4680U e Ryzen 7 4980U anche nella versione da 13,5 pollici. Questi processori, basati sull’architettura Zen 2 (i recenti Ryzen 5000 sono basati sull’architettura Zen 3) sono indicati con il suffisso “Surface Edition”, quindi è probabile una minima differenza in termini di frequenze.

Gli utenti potranno scegliere anche le versioni con processori Intel Core i5-1145G7 e i7-1185G7 (architettura Tiger Lake). Secondo Quandt, il Surface Laptop 4 avrà ancora schermi PixelSense da 13,5 pollici (2256×1504 pixel) e 15 pollici (2496×1664 pixel). Tutti i modelli integreranno 8/16 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage (SSD PCIe NVMe). Solo per le varianti con chip Intel sarà disponibile una configurazione con 32 GB di RAM e SSD da 1 TB.

Non si prevedono modifiche estetiche di rilievo, per cui il design rimarrà invariato (qualcuno ha ipotizzato una riduzione dello spessore delle cornici). Nessuna novità nemmeno per numero e tipo di porte: USB Type-C, USB Type-A, Surface Connect e jack audio da 3,5 millimetri. La connettività verrà garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6) e Bluetooth. Il sistema operativo sarà Windows 10 Home.

L’annuncio è previsto per il mese di aprile. Fino ad allora arriveranno sicuramente altre informazioni da fonti più o meno autorevoli.