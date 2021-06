Microsoft Surface Go 2 in MAXI SCONTO su Amazon

Il tablet secondo Microsoft, ottimizzato per dare il meglio di sé sia nell'ambito della produttività sia per quanto concerne lo studio e l'intrattenimento: oggi Surface Go 2 è acquistabile su Amazon approfittando di uno sconto di ben 130 euro sul prezzo di listino.

Microsoft Surface Go 2: mai così conveniente

A livello di specifiche tecniche il dispositivo integra un display PixelSense da 10,5 pollici con risoluzione 1920×1080 pixel, processore Intel Core m3 di ottava generazione, GPU Intel UHD 615, 8 GB di RAM, SSD da 128 GB per lo storage, WiFi, Bluetooth, porta USB-C e sistema operativo Windows 10. Tutto questo in una scocca sottile e leggera (24,5×17,5×0,83 centimetri, 553 grammi). Per gli altri dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

Affiancando il tablet Surface Go 2 a una tastiera fisica (originale o compatibile), diventa un piccolo laptop ancora più comodo per il lavoro e l'editing dei documenti. Supporta inoltre l'utilizzo del pennino per la scrittura e il disegno a mano libera. Tutto questo, oggi, al prezzo di 599 euro invece di 729 euro come da listino.