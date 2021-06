Chuwi CoreBook Pro con Intel i3 e display 2K a poco più di 300€

Nonostante il delicato periodo abbia portato a una crescente richiesta di hardware e a un rallentamento nella produzione di quest'ultimi, oggi Amazon propone un’ottima offerta su un laptop decisamente interessante. Si tratta del Chuwi CoreBook Pro, un PC con processore Intel Core votato alla produttività, ma perfetto per ogni attività quotidiana, che passa da 459 euro a soli 319,79 euro.

PC portatile Chuwi CoreBook Pro: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal processore, ritroviamo un Intel Core i3-6157U, una CPU da 2 core e 4 thread per una frequenza massima di 2,4GHz. Si tratta, quindi, di un’ottima soluzione per le attività quotidiane, come la gestione dei documenti con il pacchetto Office, la navigazione internet o lo streaming da piattaforme come Netflix o Prime Video. Il processore, infatti, è accompagnato da 8GB di memoria RAM ed un SSD da 256GB sufficienti a fornire la giusta fluidità per ogni operazione.

Molto interessante è però il display: si tratta di un pannello con risoluzione 2160×1440 (2K) da 13 pollici. Questo permette di avere un ottimo livello di dettaglio, senza rinunciare ad un formato estremamente compatto grazie anche alla scheda grafica integrata Intel Iris 550. Il PC, infatti, ha uno spessore di soli 5mm per un peso complessivo di solo 1,34 chili. Sicuramente un valore aggiunto alla portabilità, è la scocca realizzata completamente in metallo. Dal punto di vista delle connessioni invece, seppur essenziale, ritroviamo una dotazione sufficiente. Sono presenti una porta USB 3.0 Type-A, una USB Type-C, un jack combinato per cuffie e microfono ed un lettore di schede.

Grazie ad uno sconto di oltre 130 euro, è possibile acquistare il laptop su Amazon per soli 319,79 euro.