Surface Laptop 3 da 13.5" scontato di 500€!

In attesa del Surface Laptop 4, gli utenti possono sfruttare un’interessante offerta per acquistare l’ottimo Surface Laptop 3 da 13.5 pollici. Amazon propone infatti lo propone al prezzo di 999 euro, ovvero 500 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Microsoft Surface Laptop 3 da 13.5 pollici: sconto del 33%

Il Surface Laptop 3 è un notebook con schermo touch che può essere utilizzato sia in mobilità (pesa solo 1,31 Kg) che sulla scrivania. Il modello in offerta su Amazon è quello con display PixelSense da 13.5 pollici (2256 x 1504 pixel) e processore Intel Core i5 con GPU integrata.

La dotazione hardware comprende inoltre 8 GB di RAM LPDDR4 e SSD da 256 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 5.0. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, tre porte (USB Type-C, USN Type-A e Surface Connect) e webcam 720p con supporto Windows Hello (login con riconoscimento facciale).

Il telaio di colore nero è in alluminio satinato. Il sistema operativo è ovviamente Windows 10. Il Surface Laptop 3 da 13.5 pollici può essere acquistato anche con la Carta del docente. Il prezzo è di 999 euro.