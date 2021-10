Surface Laptop GO: il giusto compromesso tra efficienza e praticità

Il Surface Laptop Go è un ottimo computer portatile. Se stai cercando un modello che possa aiutarti e affiancarti in piccoli gesti quotidiani questo dispositivo non può che fare per te. Bello, raffinato e completo di tutto è persino in promozione su Amazon a soli 648,99€. Ciò significa che se sei interessato te lo porti a casa con un risparmio di 170 euro e la possibilità di pagarlo liberamente a rate. Un'occasione? Puoi dirlo forte.

Le spedizioni sono rapide e gratuite, soprattutto se possiedi un abbonamento Prime.

Surface Laptop Go: il piccolo capolavoro di Microsoft

Quando si cerca di un nuovo laptop si va verso vie più convenzionali ma perché non affidarsi a Microsoft? Se non sapevi che la società produce anche dispositivi non ti preoccupare perché è un luogo comune, ma per fortuna oggi sono qui e ti presento uno dei suoi gioiellini.

Surface Laptop Go è la versione “mini” del laptop classico. Piccolo di dimensioni racchiude al suo interno tutti i pregi dell'azienda e non ti fa scendere assolutamente a compromessi. È perfetto per essere portato a scuola, in ufficio, in università dal momento che è leggero ed entra perfettamente in borsa. In più in questa colorazione platino ti conquista a primo acchito.

Nonostante te lo abbia presentato come un device di piccole dimensioni, devi sapere che il suo display ha un ampiezza di 12,45 pollici dunque più che sufficienti per una visione ottimizzata. Il pannello è inoltre un pixelsense touchscreen. Nel suo cuore, invece, è presente un processore Intel che viene abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria per un'autonomia più che soddisfacente.

Grazie all'ampia tastiera con layout QWERTY italiano e il trackpad esteso, l'utilizzo e la digitazione risultano naturali e scorrevoli.

Infine ti faccio sapere che monta la versione 10 di Windows ma appena sarà possibile otterrai l'upgrade gratuito alla 11.

Acquista subito il tuo Surface Laptop Go su Amazon a soli 648,99€. Se vuoi puoi decidere di pagarlo anche con le cinque rate mensili offerta da Amazon che non presentano alcun tipo di costo aggiuntivo