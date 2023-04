Surface Pro 9 e Surface Laptop 5: gli sconti di Microsoft

È il momento giusto per acquistare un nuovo PC, grazie alla promozione dello store ufficiale Microsoft che propone sconti su due modelli della linea Surface: si tratta di Surface Pro 9 (fino a -15%) e di Surface Laptop 5 (fino a -15%). Differenti per design e specifiche, hanno in comune la piattaforma Windows 11, con supporto garantito per la ricezione immediata degli aggiornamenti rilasciati e delle funzionalità distribuite dalla software house.

Gli sconti del Microsoft Store sulla linea Surface

Due diverse incarnazioni del concetto di personal computer, entrambe annunciate da poco: la prima ideata per andare incontro a chi cerca un’esperienza che sappia coniugare il meglio di un notebook e la comodità tipica dei dispositivi mobile, la seconda più vicina al form factor tradizionale dei laptop. In entrambi i casi, sotto la scocca, trovano posto processori Intel Core di dodicesima generazione, il supporto allo standard USB 4.0 con Thunderbolt 4, Wi-Fi 6/6E e quanto occorre per gestire con disinvoltura ogni operazione quotidiana, dalla produttività allo studio, fino all’intrattenimento.

Surface Pro 9 è in sconto: risparmia 460 euro

Potente come un portatile e flessibile come un tablet, Surface Pro 9 ( risparmia fino a 460 euro) è spinto dalle CPU Core i5-1235U e Core i7-1255U di Intel o dall’unità SQ 3 progettata internamente nella variante 5G, alle quali si affiancano le GPU Iris Xe o Adreno 8CX Gen 3, un quantitativo di RAM che arriva a 32 GB e SSD con capienza massima di 1 TB per l’archiviazione dei dati. L’intera esperienza ruota attorno al display PixelSense Flow da 13 pollici. Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di autonomia (15,5 ore con una ricarica) e sicurezza. Oggi può essere tuo in forte sconto grazie alla promozione in corso sullo store ufficiale.

L’offerta di Microsoft per Surface Laptop 5

Design da notebook tradizionale, con ottimizzazioni apportate sul fronte dell’ergonomia e delle prestazioni, per Surface Laptop 5, disponibile nelle due versioni da 13,5 e 15 pollici: ognuno scelga quella più adatta alle proprie esigenze, tenendo conto della possibilità di risparmiare fino a 420 euro. Integra gli stessi processori Intel Core indicati in precedenza, fino a 32 GB dio RAM LPDDR5x e SSD rimovibili con capacità massima da 1 TB. In questo caso, la durata della batteria arriva fino a 18 ore.

Giochi Xbox: FIFA 23 e altri in sconto

Segnaliamo infine la possibilità di accedere a un vasto catalogo di giochi Xbox in forte sconto. Qualche esempio? La simulazione calcistica FIFA 23, l’intramontabile Grand Theft Auto V e l’open world Red Dead Redemption 2.

Non sappiamo fino a quanto rimarranno disponibili le offerte che permettono di acquistare i due Surface in sconto direttamente da Microsoft Store: meglio approfittarne finché in tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.