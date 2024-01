Surfshark AdBlock: scopri la soluzione inclusa in ogni abbonamento

Oggi la vita digitale di tutti noi è costantemente sotto i riflettori, per questo proteggere dati e privacy è una necessità. Ecco dove Surfshark entra in gioco, offrendo una soluzione completa che va ben oltre le funzionalità di una VPN tradizionale. E la cosa più interessante è che al momento c’è un super sconto. Ecco tutti i dettagli.

Surfshark: più di una VPN

I paccheti di Surfshark sono dei bundle completi per la tua sicurezza e privacy online. Oltre a offrire tutte le funzionalità standard di una VPN, come mascherare l’indirizzo IP, la crittografia dei dati e l’accesso a server globali, ci sono alcune funzionalità aggiuntive per strati ulteriori di protezione. Queste funzioni sono progettate per chi cerca non solo di navigare anonimamente e in sicurezza, ma anche di avere un controllo totale sulla propria impronta digitale.

Tra queste c’è l’Alternative ID, che crea un tuo alias da utilizzare online quando non ti fidi completamente dei siti web a cui devi lasciare i dati. O ancora il Blocco pop-up dei cookie, che rifiutia in automatico i pop-up di consenso per farti navigare senza fastidiose interruzioni. Ma forse uno dei più interessanti, presente in tutte le configurazioni di Surfshark è l’ADBlock, uno strumento che blocca annunci e malware prima del loro caricamento. E non solo: con questa funzione risparmierai anche sui dati mobili e incrementerai la velocità di navigazione. Questo perché annunci, pop-up e banner, oltre a nascondere dei pericoli, consumano i tuoi dati mobili per caricarsi e, se sono pesanti rallentano la tua connessione.

Insomma, c’è un motivo per cui anche gli esperti scelgono Surfshark: copertura completa, velocità, stabilità, varietà di server disponibili, funzionalità tecniche avanzate come il kill switch e la protezione dalle perdite DNS. Tutto questo ad un prezzo estremamente conveniente. Ti invitiamo a visitare il sito per la panoramica completa di tutti i pacchetti e delle tipologie di abbonamento. Non lasciare che i tuoi dati personali siano a rischio un minuto di più: attiva ora Surfshark e proteggi la tua vita digitale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.