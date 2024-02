Surfshark Alert: mai più dati compromessi a meno di 3€/mese

Alert è il servizio integrato nei piani Surfshark One e One+ che ti avverte se qualcuno utilizza in modo inopportuno i tuoi dati e le tue informazioni personali. Ecco come agisce questa funzione avanzata e le super offerte sugli abbonamenti Surfshark.

Cos’è Surfshark Alert?

Surfshark Alert agisce come un vero e proprio guardiano digitale. Questo strumento intelligente monitora il web 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alla ricerca di segnali che le tue informazioni personali, come indirizzi email, dati bancari o numeri di identificazione personale, siano state compromesse o esposte online. Nel momento in cui rileva una potenziale violazione, ti invia immediatamente una notifica, permettendoti di agire rapidamente per proteggere i tuoi dati.

Oggi le informazioni personali sono sempre a rischio. Dalle violazioni di dati aziendali ai malware che rubano informazioni dalle tue email, i pericoli sono ovunque. Surfshark Alert agisce immediatamente, così che tu possa agire subito per evitare spiacevoli situazioni.

Abbiamo evidenziato i vantaggi di Alert in questo elenco:

Notifiche immediate : ricevi avvisi in tempo reale se le tue informazioni personali sono compromesse, permettendoti di agire velocemente per prevenire danni.

: ricevi avvisi in tempo reale se le tue informazioni personali sono compromesse, permettendoti di agire velocemente per prevenire danni. Rapporti sulla sicurezza : scegli tra rapporti trimestrali o annuali per rimanere sempre aggiornato sulla sicurezza dei tuoi dati privati.

: scegli tra rapporti trimestrali o annuali per rimanere sempre aggiornato sulla sicurezza dei tuoi dati privati. Protezione completa: oltre a Alert, i piani One e One+ di Surfshark includono una VPN per navigare in anonimato, un antivirus per proteggere i tuoi dispositivi e Search, per ricerche web senza tracce.

Stando a queste caratteristiche è chiaro come affidarsi a Surfshark One e One+ non siginfica solamente avere una VPN. Vuol dire avere una suite completa di strumenti per proteggere la tua vita digitale.

Parlando di costi ti invitiamo a visitare la pagina dedicata seguendo questo link o usando uno dei pulsanti presenti in questa pagina. Surfshak One e One+ sono disponibili con abbonamenti mensili, annuali e biennali. Ad esempio il piano One è ora in offerta a 2,89 € al mese con l’abbonamento a 24 mesi + 2 mesi gratis. Non aspettare che i tuoi dati vengano compromessi: visita ora il sito e affidati a Surfshark.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.