 Surfshark è in offerta: ecco perché è la migliore VPN da attivare a ottobre (-85%)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Surfshark è in offerta: ecco perché è la migliore VPN da attivare a ottobre (-85%)

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN completa e illimitata: ad ottobre il servizio è in promo con l'85% di sconto sul costo.
Surfshark è in offerta: ecco perché è la migliore VPN da attivare a ottobre (-85%)
Sicurezza VPN
Con Surfshark è possibile accedere a una VPN completa e illimitata: ad ottobre il servizio è in promo con l'85% di sconto sul costo.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Per una nuova VPN da attivare ad ottobre 2026 è possibile puntare su Surfshark, ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di ben 27 mesi di uso illimitato.

Questa promo rappresenta l’occasione giusta per poter contare su una VPN senza limiti. Da segnalare che i nuovi utenti hanno la possibilità di sfruttare ben 30 giorni di garanzia di rimborso. 

L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Surfshark, premendo sul box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

surfshark-offerta-vpn-antivirus-anti-tracker-adblocker-da-2-49e-con-3-mesi-extra

Nuova VPN da attivare a ottobre: è il momento di scegliere Surfshark

Con Surfshark è possibile sfruttare una VPN senza limiti che, tra le caratteristiche, include la crittografia del traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche da una rete non privata, oltre a una politica no log, che assicura una navigazione senza alcuna forma di tracciamento.

Da segnalare anche la disponibilità di un network composto da migliaia di server, con possibilità di aggirare blocchi su base geografica grazie alla scelta di un server situato in un altro Paese.

L’uso della VPN, inoltre, può avvenire da più dispositivi in contemporanea, con lo stesso account, sfruttando il servizio in modalità multi-dispositivo e multi-piattaforma.

Insostanza, Surfshark propone un servizio davvero completo, con tutte le funzionalità utili per chi ha bisogno di una VPN completa e vantaggiosa e anche al prezzo giusto.

Con l’offerta in corso, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese, grazie alla possibilità di attivare il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo.

La promozione include 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il box qui di sotto, con lo sconto che resterà attivo solo per un breve periodo.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Europol smantella il gruppo KillSec guidato da un 16enne

Europol smantella il gruppo KillSec guidato da un 16enne
Google migliora la protezione avanzata di Android

Google migliora la protezione avanzata di Android
Password sicure e complesse con NordPass a 1,39€ per i primi 27 mesi

Password sicure e complesse con NordPass a 1,39€ per i primi 27 mesi
Attacco ClickFix sfrutta i GPTs per distribuire malware

Attacco ClickFix sfrutta i GPTs per distribuire malware
Europol smantella il gruppo KillSec guidato da un 16enne

Europol smantella il gruppo KillSec guidato da un 16enne
Google migliora la protezione avanzata di Android

Google migliora la protezione avanzata di Android
Password sicure e complesse con NordPass a 1,39€ per i primi 27 mesi

Password sicure e complesse con NordPass a 1,39€ per i primi 27 mesi
Attacco ClickFix sfrutta i GPTs per distribuire malware

Attacco ClickFix sfrutta i GPTs per distribuire malware
Davide Raia
Pubblicato il
2 ott 2026
Link copiato negli appunti