Surfshark è in offerta: ecco perché è la migliore VPN da attivare a ottobre (-85%)

Per una nuova VPN da attivare ad ottobre 2026 è possibile puntare su Surfshark, ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di ben 27 mesi di uso illimitato.
Questa promo rappresenta l’occasione giusta per poter contare su una VPN senza limiti. Da segnalare che i nuovi utenti hanno la possibilità di sfruttare ben 30 giorni di garanzia di rimborso.
L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Surfshark, premendo sul box qui di sotto.
Nuova VPN da attivare a ottobre: è il momento di scegliere Surfshark
Con Surfshark è possibile sfruttare una VPN senza limiti che, tra le caratteristiche, include la crittografia del traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche da una rete non privata, oltre a una politica no log, che assicura una navigazione senza alcuna forma di tracciamento.
Da segnalare anche la disponibilità di un network composto da migliaia di server, con possibilità di aggirare blocchi su base geografica grazie alla scelta di un server situato in un altro Paese.
L’uso della VPN, inoltre, può avvenire da più dispositivi in contemporanea, con lo stesso account, sfruttando il servizio in modalità multi-dispositivo e multi-piattaforma.
Insostanza, Surfshark propone un servizio davvero completo, con tutte le funzionalità utili per chi ha bisogno di una VPN completa e vantaggiosa e anche al prezzo giusto.
Con l’offerta in corso, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese, grazie alla possibilità di attivare il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo.
La promozione include 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il box qui di sotto, con lo sconto che resterà attivo solo per un breve periodo.