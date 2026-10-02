Password sicure e complesse con NordPass a 1,39€ per i primi 27 mesi

NordPass è il gestore di credenziali, dati personali e dettagli di pagamento più apprezzato di sempre, in grado di generare e gestire password complesse e sicure per i tuoi accessi. Oggi lo trovi in offerta speciale a soli 1,39 euro al mese, per i primi 27 mesi. Prezzo bloccato quindi a soli 37,53 in totale, anziché 80,73 euro. Niente male vero? Ma devi essere veloce perché la promozione potrebbe terminare velocemente.

Il piano di due anni con 3 mesi gratis in regalo è un’ottima soluzione per rimanere al sicuro, proteggere le tue informazioni sensibili e goderti le migliori funzionalità per la gestione di password e dati sensibili. Questa offerte è valida per un solo account, con installazione dell’app su tutti i dispositivi che utilizzi, senza limiti. In questa promozione hai anche inclusa la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni e:

Salvataggio e compilazione automatici ;

; Conservazione sicura ;

; Accesso su diversi dispositivi ;

; Salute password che identifica in tempo reale le password deboli, riutilizzate o esposte;

che identifica in tempo reale le password deboli, riutilizzate o esposte; Rilevatore violazioni dati che scansiona il web alla ricerca di fughe di dati e ricevi notifiche in tempo reale se una delle tue e-mail o carte di credito risulta coinvolta in una violazione;

dati che scansiona il web alla ricerca di fughe di dati e ricevi notifiche in tempo reale se una delle tue e-mail o carte di credito risulta coinvolta in una violazione; Autenticatore NordPass , l’autenticatore integrato per conservare, visualizzare e compilare automaticamente le password monouso a tempo (TOTP) con NordPass;

, l’autenticatore integrato per conservare, visualizzare e compilare automaticamente le password monouso a tempo (TOTP) con NordPass; File allegati.

Con 1,10 euro in più al mese passi dal precedente Piano Premium, il più popolare, al Piano Family che ti permette di condividere l’abbonamento con 6 account utente, ognuno dei quali avrà la sua gestione privata delle password e dei dati sensibili. Le funzionalità rimangono invariate rispetto al piano per un account utente.

Cos’è veramente il password manager NordPass

Con NordPass hai un vero e proprio password manager in grado di gestire in totale privacy e sicurezza i tuoi dati sensibili e i tuoi accessi. Cos’è veramente? Un aggregato di funzionalità avanzate in grado di migliorare la tua sicurezza senza che tu debba pensare a nulla. Abbonati a soli 1,39 euro al mese, per i primi 27 mesi.

Supporto multipiattaforma

Monitoraggio del dark web e salute password

Cassaforte per tutti i dati sensibili

Autenticazione a due fattori effettiva con

Email masking

Protezione totale

Sicurezza a conoscenza zero