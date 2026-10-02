 Password sicure e complesse con NordPass a 1,39€ per i primi 27 mesi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Password sicure e complesse con NordPass a 1,39€ per i primi 27 mesi

Grazie a NordPass, in offerta a soli 1,39€ per i primi 27 mesi, puoi generare password sicure e complesse, gestendole senza preoccupazioni.
Password sicure e complesse con NordPass a 1,39€ per i primi 27 mesi
Sicurezza Privacy
Grazie a NordPass, in offerta a soli 1,39€ per i primi 27 mesi, puoi generare password sicure e complesse, gestendole senza preoccupazioni.
Canva
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

NordPass è il gestore di credenziali, dati personali e dettagli di pagamento più apprezzato di sempre, in grado di generare e gestire password complesse e sicure per i tuoi accessi. Oggi lo trovi in offerta speciale a soli 1,39 euro al mese, per i primi 27 mesi. Prezzo bloccato quindi a soli 37,53 in totale, anziché 80,73 euro. Niente male vero? Ma devi essere veloce perché la promozione potrebbe terminare velocemente.

Scegli NordPass in offerta!

Il piano di due anni con 3 mesi gratis in regalo è un’ottima soluzione per rimanere al sicuro, proteggere le tue informazioni sensibili e goderti le migliori funzionalità per la gestione di password e dati sensibili. Questa offerte è valida per un solo account, con installazione dell’app su tutti i dispositivi che utilizzi, senza limiti. In questa promozione hai anche inclusa la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni e:

  • Salvataggio e compilazione automatici;
  • Conservazione sicura;
  • Accesso su diversi dispositivi;
  • Salute password che identifica in tempo reale le password deboli, riutilizzate o esposte;
  • Rilevatore violazioni dati che scansiona il web alla ricerca di fughe di dati e ricevi notifiche in tempo reale se una delle tue e-mail o carte di credito risulta coinvolta in una violazione;
  • Autenticatore NordPass, l’autenticatore integrato per conservare, visualizzare e compilare automaticamente le password monouso a tempo (TOTP) con NordPass;
  • File allegati.

Con 1,10 euro in più al mese passi dal precedente Piano Premium, il più popolare, al Piano Family che ti permette di condividere l’abbonamento con 6 account utente, ognuno dei quali avrà la sua gestione privata delle password e dei dati sensibili. Le funzionalità rimangono invariate rispetto al piano per un account utente.

Cos’è veramente il password manager NordPass

Con NordPass hai un vero e proprio password manager in grado di gestire in totale privacy e sicurezza i tuoi dati sensibili e i tuoi accessi. Cos’è veramente? Un aggregato di funzionalità avanzate in grado di migliorare la tua sicurezza senza che tu debba pensare a nulla. Abbonati a soli 1,39 euro al mese, per i primi 27 mesi.

Scegli NordPass in offerta!
  • Supporto multipiattaforma
  • Monitoraggio del dark web e salute password
  • Cassaforte per tutti i dati sensibili
  • Autenticazione a due fattori effettiva con
  • Email masking
  • Protezione totale
  • Sicurezza a conoscenza zero

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Attacco ClickFix sfrutta i GPTs per distribuire malware

Attacco ClickFix sfrutta i GPTs per distribuire malware
Total VPN è in offerta al prezzo più basso dell'anno

Total VPN è in offerta al prezzo più basso dell'anno
Attenzione alle multe false sul parabrezza: la truffa del codice QR

Attenzione alle multe false sul parabrezza: la truffa del codice QR
NordVPN è in offerta: -70% per 28 mesi di utilizzo ad ottobre 2026

NordVPN è in offerta: -70% per 28 mesi di utilizzo ad ottobre 2026
Attacco ClickFix sfrutta i GPTs per distribuire malware

Attacco ClickFix sfrutta i GPTs per distribuire malware
Total VPN è in offerta al prezzo più basso dell'anno

Total VPN è in offerta al prezzo più basso dell'anno
Attenzione alle multe false sul parabrezza: la truffa del codice QR

Attenzione alle multe false sul parabrezza: la truffa del codice QR
NordVPN è in offerta: -70% per 28 mesi di utilizzo ad ottobre 2026

NordVPN è in offerta: -70% per 28 mesi di utilizzo ad ottobre 2026
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
2 ott 2026
Link copiato negli appunti