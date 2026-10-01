 Total VPN è in offerta al prezzo più basso dell'anno
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Total VPN è in offerta al prezzo più basso dell'anno

Il piano annuale gode di uno sconto di 80 euro rispetto al prezzo di listino (99 euro, ndr).
Total VPN è in offerta al prezzo più basso dell'anno
Sicurezza VPN
Il piano annuale gode di uno sconto di 80 euro rispetto al prezzo di listino (99 euro, ndr).
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Total VPN è il pacchetto di cybersecurity realizzato da Total Security, azienda che vanta il pluripremiato antivirus TotalAV all’interno del suo portafoglio di prodotti. TotalAV, insieme alla VPN proprietaria e al blocco degli annunci pubblicitari, compone il pacchetto Total VPN, disponibile il primo anno a 1,59 euro al mese invece di 99 euro. È il prezzo più basso dell’anno.

total vpn offerta

Con il servizio di rete privata virtuale è possibile nascondere il proprio indirizzo IP, e di conseguenza l’attività svolta sul web. In questo modo nessuno conosce la posizione dell’abbonato a Total VPN né ciò che guarda o fa quando è connesso alla rete Internet.

Un servizio di questo tipo è utile anche per avere una protezione aggiuntiva quando ci si collega alla rete Wi-Fi pubblica di hotel, aeroporti e ristoranti. Non è più un mistero, infatti, che le reti aperte non sono sicure, e gli utenti che si collegano senza protezione potrebbero venire coinvolti in sottrazioni di dati sensibili.

Per chi viaggia spesso per motivi di lavoro, una VPN permette di risolvere il fastidioso problema del blocco geografico causato dai provider di rete nazionali quando ci si collega da un Paese diverso rispetto a quello di origine. Tutto quello che bisogna fare è semplicemente connettersi a un server VPN posizionato in Italia.

Il pacchetto Total VPN offre inoltre una protezione multi-dispositivo, essendo compatibile con le principali piattaforme oggi disponibili, tra cui PC Windows, Mac, iPhone e smartphone Android. In totale sono disponibili più di 50 server tra Nord America, Europa, Asia, Sud America e Oceania.

Pagina offerta TotalVPN

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Pubblicato il 1 ott 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
1 ott 2026
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