La migliore VPN ora costa meno: -70% per il piano di 28 mesi di NordVPN

È il momento giusto per attivare una nuova VPN illimitata: la promo di fine mese di NordVPN, infatti, consente di sfruttare la migliore VPN con un piano di 28 mesi e un prezzo scontato del 70%.
Per accedere all’offerta basta scegliere il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo (inserendo il codice BLAZE4MO al momento dell’attivazione per ottenere i mesi aggiuntivi).
In questo modo, il servizio avrà un costo di 3,37 euro al mese. Da segnalare, inoltre, che la promo presenta 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.
La migliore VPN da attivare oggi
In questo momento, NordVPN è la soluzione giusta per attivare una nuova VPN illimitata. Il servizio presenta le seguenti caratteristiche:
- crittografia del traffico dati per un accesso sicuro a Internet anche da rete non privata
- una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento
- un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da aggirare blocchi geografici e censure online
- la possibilità di utilizzo da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati
Grazie al codice BLAZE4MO, da aggiungere al momento dell’attivazione, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, con 28 mesi di utilizzo e 30 giorni di garanzia di rimborso.
Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo e solo per i nuovi utenti che richiedono oggi l’attivazione del servizio.
Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per poter contare su una VPN senza limiti, completa, sicura e in grado di garantire una connessione veloce in tutti i contesti di utilizzo.